La vaccination massive est notre seul espoir

Rares sont ceux qui sortent aujourd’hui du congé des fêtes mentalement reposés. La solitude imposée n’est pas apaisante, mais déprimante.

Et la société est à cran.

Il est très peu probable que la date du 11 janvier soit respectée pour engager le déconfinement.

Ce qui veut dire, concrètement, que la parole de l’État ne l’engage plus. Il ne s’agit pas de déchirer sa chemise, mais de le constater, lucidement. Il gouverne au pifomètre. Ce qui est quand même mieux que de gouverner à l’aveugle.

Névrose

Malgré les consignes toujours plus serrées, malgré les règles quotidiennement répétées, l’épidémie s’emballe.

Que faire de plus pour aplatir la fameuse courbe ? Nul ne le sait.

Et la querelle s’emballe à propos de la stratégie vaccinale gouvernementale. Qui vacciner en premier ? D’un pays à l’autre, les peuples se regardent, et se demandent pourquoi les choses vont mieux ailleurs que chez eux. La névrose guette la population.

La pandémie révèle cruellement nos pathologies collectives, nos faiblesses qu’on ne peut plus dissimuler.

Aurait-on pu gérer autrement ? Probablement. C’est facile à dire après coup.

Mais cette question a une dimension philosophique. Quel est notre rapport au risque comme société ? Jusqu’où poussons-nous le principe de précaution ? Faut-il toujours confiner la population dans son ensemble ou seulement les catégories de la population à risque ?

Ces questions sembleront peut-être déplacées dans les circonstances. On se les poserait néanmoins si on cherchait à rouvrir la société dans le respect de la sécurité sanitaire pour traverser les derniers mois de l’épidémie. Cela n’arrivera probablement pas, hélas.

Vaccin

Désormais, la vaccination massive représente le seul espoir de réanimer la société. Tel est donc le double défi des mois à venir. Endurer et réussir la vaccination. Et dès que ce sera possible, déconfiner de larges segments de la société.

On ne peut pas mettre la vie éternellement sous une cloche de verre sans l’asphyxier.