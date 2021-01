Entre la poutine et la tourtière, la folie de la Tourtine se poursuit

Ce nouveau plat du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en vedette la tourtière et la poutine et qui fait fureur depuis plusieurs semaines dans la région, sera désormais disponible partout au Québec.

Baron BBQ, qui est à l’origine de ce mets poursuit donc sa croissance en permettant d’acheter une tourtine partout dans la province grâce au site Maturin.

Afin de répondre à son objectif de 1500 Tourtines réalisées par semaine, l’entreprise s’affilie avec un partenaire régional pour produire le plat en grande quantité.

Une hausse de la production qui ne devrait pas avoir d’influence sur sa qualité.

📢ANNONCE IMPORTANTE🎉 🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁 La TOURTINE livrée à votre porte partout au Québec? C’est maintenant possible... Publiée par Baron BBQ sur Lundi 4 janvier 2021

«Jamais on ne va mettre en péril la qualité. On utilise les mêmes ingrédients et ce sera la même chose», a affirmé le propriétaire Jean-Sébastien Gauthier.

Les propriétaires de Baron BBQ ont inventé la Tourtine afin de sauver leur entreprise de la pandémie. Un succès qui a été très rapidement au rendez-vous, alors que la file de clients pouvait faire le tour du bâtiment avant les Fêtes.

La mise en vente du produit en ligne leur permettra de passer au travers de la deuxième vague.

Comme quoi, la mise en commun de deux classiques québécois, la tourtière et la poutine, peut donner de bons résultats.