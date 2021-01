George W. Bush assistera à la prestation de serment de Joe Biden

L'ancien président républicain George W. Bush assistera le 20 janvier à la prestation de serment de Joe Biden, a annoncé mardi son porte-parole.

«Le président et Mme Bush sont impatients de retourner au Capitole pour la prestation de serment du président Biden et la vice-présidente Harris», a tweeté Freddy Ford, porte-parole du 43e président américain de l'histoire.

Il s'agira de la huitième prestation de serment à laquelle ils assisteront, a précisé M. Ford.

«Assister au transfert pacifique du pouvoir est un moment fort de notre démocratie qui ne se démode jamais», a-t-il ajouté, dans une allusion à peine voilée à Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite.

Dès le lendemain de l'annonce de la victoire de Joe Biden, le 7 novembre, George W. Bush l'avait appelé pour le féliciter.

«Malgré nos différences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon qui a gagné l'opportunité de diriger et d'unifier notre pays», avait écrit dans un communiqué l'ancien locataire de la Maison-Blanche (2001-2009).