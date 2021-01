Immobilier: des records pour les ventes et les prix en décembre dans la région de Montréal et de Québec

L’attrait pour l’immobilier ne s’est pas estompé dans la région de Montréal et de Québec puisque les ventes résidentielles y ont bondi de 32 % et 44 % en décembre, par rapport au même mois de 2019, établissant ainsi un niveau record.

Dans la région de Montréal, il y a eu 4613 ventes, le mois dernier, comparativement à 3503 en décembre 2019, a indiqué mardi l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

«Le nombre de transactions bat un nouveau record pour un mois de décembre dans la région de Montréal pour tous les secteurs», a noté Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ, par communiqué, observant une hausse des inscriptions des copropriétés largement supérieure aux ventes sur l’Île de Montréal.

Les données font aussi état de fortes hausses des ventes dans les marchés comme Saint-Jean-sur-Richelieu (+51 %), la couronne nord (+49 %), Laval (+33 %), la Rive-Sud (+31 %) et Vaudreuil-Soulanges (+25 %).

Si les immeubles à revenus et les unifamiliales ont connu la plus importante croissance des ventes (+35 %), suivis par les copropriétés (+26 %), l’APCIQ insiste sur la frénésie des inscriptions en vigueur dans la copropriété (+18 %) et des plex (+15 %), n’hésitant pas à parler de «jamais vu depuis 2012 et 2011 pour cette période».

En outre, les prix médians ne cessent de croître pour l’unifamiliale (+21 %), signe selon l’Association que les conditions de marché sont toujours à l’avantage des vendeurs.

À noter, l’unifamiliale reste en forte baisse (-44 %) pour le nombre de transactions, mais avec des prix médians qui ne cessent de croître (+21 %).

Aussi à Québec

À Québec, «un nombre record de 900 ventes ont été enregistrées en décembre, surpassant largement le record atteint en 2019 pour la même période», a soutenu M. Brant, qui a noté «des hausses de prix jamais vues depuis 10 ans, à l’exception de la copropriété».

Ainsi, les ventes ont bondi de 44 % des ventes, le mois dernier, comparativement à décembre 2019.

De plus, les prix médians ont atteint de nouveaux sommets, soit 367 500 $ pour les plex (+ 25 %) et 283 000 $ pour l’unifamiliale (+11 %).