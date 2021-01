Jean-François Baril et sa famille ont eu la COVID

L’animateur Jean-François Baril a révélé que les membres de sa famille et lui ont contracté la COVID-19 pendant les Fêtes.

Même s’ils ont respecté les règles sanitaires, le virus s’est invité dans leurs festivités de Noël cette année.

L'animateur de QUB radio s'est confié sur son pire temps des Fêtes à vie:

J’ai été plate à Noël… et heureusement! Maintenant que toute ma famille se porte mieux, je vous raconte ma petite... Publié par Jean-François Baril sur Samedi 2 janvier 2021

«J’ai été plate à Noël... et heureusement!», écrit-il sur sa page Facebook.

Dans sa publication, il raconte que sa famille a contracté le coronavirus malgré avoir pris des précautions.

C’est tout d’abord sa conjointe qui aurait montré les premiers symptômes le 24 décembre.

«Par le temps qu’elle prenne rendez-vous pour un test COVID, mon fils débutait ses symptômes. Avant même d’avoir les résultats, c’était mon tour, suivi de ma fille quelques heures plus tard», écrit Jean-François Baril.

Il confie que cette nouvelle l’a d’abord fâché.

«Au début, la frustration: pourquoi nous? On a respecté le plus possible? Où est-ce qu’elle a pu pogner ça?», questionne-t-il.

Il souligne cependant que personne n’est à l’abri de la COVID.

«Après avoir parlé avec la Santé publique, j’ai compris. Il est impossible d’être certain à 100% de ne pas l’attraper, elle est partout. Par contre, les règles sont en place pour ne pas la propager», peut-on lire.

Il se dit d’ailleurs soulagé d’avoir choisi de passer les Fêtes avec sa «bulle familiale» et de ne pas avoir propagé le virus.

«L’important c’est que je ne l’aie pas transmis à 4 ou 5 personnes, qui eux l’auraient donné à d’autres et dans le temps de le dire on aurait attend 50 cas à cause de moi. Au fond, heureusement que l’on a été «plates».», soutient-il.

Il termine son message en invitant les Québécois à être «plates» dans les prochains mois et à respecter les consignes sanitaires.