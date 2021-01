La course aux vaccins varie selon les régions

Depuis le début de la vaccination contre la COVID-19, on note des disparités dans le nombre de vaccins administrés dans les régions du Québec. Certaines semblent favorisées contrairement à d’autres en observant le nombre de doses par 100 habitants. La Gaspésie arrive en tête en ayant le plus haut taux de vaccination par rapport à sa population, alors que d’autres régions comme l’Outaouais, les Laurentides et la Mauricie ont injecté moins de doses par 100 citoyens.

Saguenay –Lac-Saint-Jean

Nombre de doses administrées : 1576

Nombre de doses par 100 habitants : 0,57

Lanaudière

Nombre de doses administrées : 1840

Nombre de doses par 100 habitants : 0,36

Laurentides

Nombre de doses administrées : 1696

Nombre de doses par 100 habitants : 0,27

Outaouais

Nombre de doses administrées : 1025

Nombre de doses par 100 habitants : 0,26

Abitibi-Témiscamingue

Nombre de doses administrées : 510

Nombre de doses par 100 habitants : 0,35

Laval

Nombre de doses administrées : 1367

Nombre de doses par 100 habitants : 0,31

Montréal

Nombre de doses administrées : 6907

Nombre de doses par 100 habitants : 0,34

Côte-Nord

Nombre de doses administrées : 478

Nombre de doses par 100 habitants : 0,53

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Nombre de doses administrées : 556

Nombre de doses par 100 habitants : 0,62

Bas-Saint-Laurent

Nombre de doses administrées : 1082

Nombre de doses par 100 habitants : 0,55

Capitale-Nationale

Nombre de doses administrées : 4467

Nombre de doses par 100 habitants : 0,60

Chaudière-Appalaches

Nombre de doses administrées : 1519

Nombre de doses par 100 habitants : 0,35

Mauricie / Centre-du-Québec

Nombre de doses administrées : 1414

Nombre de doses par 100 habitants : 0,27

Estrie

Nombre de doses administrées : 1438

Nombre de doses par 100 habitants : 0,44

Montérégie

Nombre de doses administrées : 4718

Nombre de doses par 100 habitants : 0,30

Nombre cumulatif de vaccins administrés au Québec

DATE

Nombre de vaccins 14 décembre

292 15 décembre

292 16 décembre

1 448 17 décembre

2 389 18 décembre

3 290 19 décembre

4 005 20 décembre

4 721 21 décembre

4 836 22 décembre

5 338 23 décembre

7 229 24 décembre

11 171 25 décembre

11 171 26 décembre

14 190 27 décembre

17 582 28 décembre

20 439 29 décembre

20 941 30 décembre

23 680 31 décembre

27 622 01 janvier

27 622 02 janvier

27 964 03 janvier

28 762 04 janvier

30 593

► Total de doses reçues au Québec : 88 075

► Total de doses administrées au Québec : 30 593