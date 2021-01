La plus grande nation du monde?

Pendant la fin de semaine dernière, je n’ai pu résister à la tentation de lire la réflexion du professeur d’histoire Daniel Immerwahr de l’université Northwestern. Alors que la polarisation politique atteint son paroxysme, enseigner l’histoire des États-Unis n’est pas toujours une sinécure.

C’est le Washington Post qui relayait le 23 décembre les propos de l’historien. Non seulement me suis-je senti interpellé parce que j’enseigne l’histoire des États-Unis, mais aussi parce que j’explique la même chose qu’Immerwahr à mes étudiants depuis un quart de siècle. Pourquoi enseigne-t-on l’histoire de son pays? Pour la comprendre.

Chaque année, des étudiants me disent que je dois vraiment admirer notre voisin du Sud pour en parler avec énergie depuis des années, autant en classe que dans les médias. Le sourire en coin, je répète inlassablement que je ne suis passionné que par l’histoire. Si enseigner l’histoire de manière à la rendre compréhensible peut avoir l'air d'une évidence, les pièges sont plus nombreux qu’il n’y paraît à première vue.

Lorsqu’il est question d’histoire nationale, ici comme ailleurs, bien des gens s’attendent à ce que ce récit historique produise des héros ou ne rappelle que des gestes héroïques. Ne doit-on pas être fier de son histoire? Ne doit-on pas commémorer les «personnages importants»? Écrire l’histoire ou l’enseigner est plus complexe que ça, mais surtout, ce doit être bien plus complet que ça.

Quand on enseigne l’histoire, on ne trie pas le matériel ou les événements selon qu’ils sont «bons» ou «mauvais» pour l’ego de la nation, l’organisation du récit repose sur la mise en contexte de faits auxquels on donne un sens. Tous les faits...

Vous le savez comme moi, l’histoire est trop souvent récupérée par des activistes ou des politiciens de manière à servir une ou des causes. C’est pour cette raison que le prof Immerwahr a senti le besoin de produire une petite mise au point. Vous imaginez l’intensité des pressions exercées sur les scientifiques comme les historiens dans un contexte tellement polarisé?

Qui n’a pas entendu un ou des Américains mentionner que les États-Unis sont la plus grande nation dans l’histoire de l’humanité? Empreinte d’un patriotisme dégoulinant et exacerbé, l’affirmation n’en est pas moins véhiculée depuis longtemps et on n’hésiterait pas à pointer du doigt le «mécréant» qui oserait la remettre en question. Surtout que cette grandeur américaine est différente selon qu’on la présente de manière progressiste ou conservatrice...

Depuis des années, j’explique que l’histoire des États-Unis en est une de paradoxes, de grandes réussites, mais aussi de grands échecs. Ces échecs et ces réussites doivent être nuancés en fonction des groupes qui composent cette société complexe. Ce n’est pas d’hier que de nombreuses tensions agitent les différentes régions et les multiples segments de la population dans un pays qui ne doit son existence qu’à la notion de compromis, des compromis souvent arrachés après des luttes farouches.

À ceux et celles qui souhaiteraient que l’histoire de leur pays ne soit que patriotique, le professeur de Northwestern rappelle que les idéaux autour desquels on a fait naître les États-Unis ont bien évolué et que l’élite qui les véhiculait était essentiellement blanche et fortunée.

Comment définit-on la grandeur d’une nation au 21e siècle? Donald Trump pourrait peut-être considérer que ce sont les chiffres de l’emploi, alors que Barack Obama pourrait invoquer la tolérance ou une chance égale pour tous.

Je vous laisse en vous proposant une dernière réflexion de l’auteur à laquelle je souscris totalement. Quand on écrit l’histoire ou qu’on l’enseigne, il ne s’agit pas de répondre à la question «À quel point sommes-nous bons?», mais plutôt «Comment expliquer ce que nous sommes maintenant?». Je tente d’appliquer ce sage conseil à mon enseignement, mais aussi à mes commentaires sur le contexte politique actuel.