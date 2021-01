Les nouveaux mis à contribution

Claude Julien en a fait mention lundi. Avec seulement huit jours de préparation, pas question de tourner autour du pot. Il doit établir rapidement le système et les stratégies qu’il compte utiliser cette saison. Voilà pourquoi une portion de la deuxième journée du camp a été consacrée à l’attaque massive, mardi.

L’an dernier, le Tricolore a connu sa part de ratés dans ce domaine. Avec un taux de conversion de 17,7 %, il a pris le 22e rang du circuit au cours de la saison régulière. Un rendement qui ne s’est guère amélioré lors du tournoi éliminatoire (15,2 %).

Ce qu’il y a d’encourageant, c’est que les acquisitions effectuées durant l’entre-saison permettent à Julien de miser sur les effectifs nécessaires pour présenter deux unités d’attaques massives dignes de ce nom. Ceux qui s’arrachaient les cheveux en voyant Jordan Weal obtenir du temps de jeu en supériorité numérique auront enfin un sursis.

« On a le personnel et le talent pour connaître du succès. Nous voulons pouvoir miser sur plusieurs options, éviter d’être unidimensionnels », a déclaré Brendan Gallagher par visioconférence, au terme de l’entraînement du premier groupe.

Tant Tyler Toffoli, dans la première unité, que Josh Anderson (qui alternait avec Corey Perry) et Alexander Romanov (qui partageait la tâche avec Victor Mete) dans la seconde vague, ont effectué des répétitions lors des exercices de supériorité numérique.

« On tente des expériences. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Mais Toffoli a un bon tir de l’enclave. C’est également un gars très intelligent. Devant le filet, on peut mettre Perry ou Anderson. Ce sont de gros gabarits. À la ligne bleue, on a vu que Romanov possédait un excellent lancer. Et il aime l’utiliser », a énuméré l’entraîneur du Canadien.

Dans le bureau d’Ovechkin

La différence la plus notable sera certainement le nouveau positionnement de Shea Weber. Dorénavant, le capitaine du Canadien sera invité à décocher son boulet de canon depuis l’un des cercles de mise en jeu. À l’image de ce qui a fait le succès d’Alex Ovechkin, à Washington.

« Ce n’est pas nécessairement une nouvelle position. Il a déjà marqué plusieurs buts de cet endroit, a soutenu Julien. On le préfère là plutôt qu’à la ligne bleue. À la ligne bleue, Petry nous donne une bonne mobilité. Et Shea possède un excellent tir sur réception. On doit utiliser nos atouts. »

Quant à Gallagher, dont le mandat était habituellement d’avoir les deux pieds collés sur le demi-cercle du gardien, il sera désormais positionné au centre du territoire offensif.

« J’ai déjà joué là. Ça ne veut pas dire que je ne pourrai pas m’approcher du filet », a indiqué Gallagher, véritable peste pour les gardiens adverses.

Deux vagues, deux stratégies

D’ailleurs, ne soyez pas surpris si vous remarquez que les deux unités appliquent des styles différents l’une et l’autre. En point de presse, Julien a reconnu qu’elles auraient des stratégies d’attaque différentes.

« On veut que la deuxième unité tire plus au filet que la première. Tatar a un bon lancer. Même chose pour Kotkaniemi et Gallagher autour du filet. Et avec Anderson placé devant Romanov (pour voiler la vue du gardien)... » a indiqué Julien, laissant entendre que l’homme masqué adverse n’aurait pas la vie facile.

« Sur l’autre unité, on a des joueurs comme Suzuki et Drouin, qui sont plus en mesure de faire des jeux. Ce qu’on ne veut pas voir, ce sont des passes en dehors de la boîte sans jamais lancer », a-t-il ajouté.

Romanov convaincant

Il avait beau alterner avec Mete, il n’en demeure pas moins que Romanov a tôt fait de convaincre son entraîneur qu’il a l’étoffe pour jouer au sein de l’attaque massive.

Il faut croire que les quelques semaines qu’il a pu passer avec l’équipe dans la bulle torontoise, en juillet dernier, ont laissé une bonne impression.

« C’est certain que je l’ai connu un peu plus à Toronto. Par contre, je l’ai vu jouer à la télévision. Pendant deux ans, on a vu l’impact qu’il avait sur son équipe au Championnat mondial junior. J’ai également vu beaucoup de vidéos de lui dans la KHL », a mentionné Julien.

« C’est un gars qui aime lancer la rondelle. On s’est dit qu’on aimerait le voir à cette position-là. C’est la première journée. Va-t-il commencer la saison à cet endroit ? On ne le sait pas encore », a-t-il poursuivi.

N’empêche qu’il n’est pas donné à tous les défenseurs de 21 ans (c’est son anniversaire mercredi) d’obtenir pareille audition.