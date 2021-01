LNH: les Coyotes à l'entraînement depuis plusieurs semaines déjà

Même si la majorité des camps d’entraînement des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) se sont amorcés au début du mois de janvier, les joueurs des Coyotes de l’Arizona s’entraînent ensemble depuis plusieurs semaines déjà.

• À lire aussi: Claude Julien vise le top

• À lire aussi: Un capitaine heureux

C’est ce qu’a révélé le défenseur Oliver Ekman-Larsson, lundi.

«Nous patinons ensemble depuis cinq ou six semaines. Nous avions à peu près tous les gars en ville. J'ai l'impression que nous avons l'air bien et que nous nous sentons bien. Je suis vraiment fier que les gars aient choisi d'être ici [avant le camp d'entraînement] et qu’ils aient mis des efforts, même si nous n'avions pas besoin d'être ici.»

Les joueurs des Coyotes ont pris cette décision, car ils sont conscients des défis que représente une saison écourtée.

«Nous n’avons pas énormément de temps, a indiqué le défenseur Jason Demers. Nous devons être efficaces rapidement. La réalité va nous frapper très rapidement. Nous devons donc être sûrs d’être prêts.»

Faire les séries

Les patineurs des Coyotes ont tous le même message; leur objectif est d’être des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

«Le but est de toujours de faire les séries éliminatoires, a déclaré Jakob Chychrun. Nous voulons nous rendre loin. C’est l’objectif ici et ce le sera pour longtemps. Nous sommes impatients de relever le défi.»

Les «Yotes» sont toutefois loin d’être les favoris des experts pour participer aux éliminatoires. Une situation qui ne dérange absolument pas Ekman-Larsson.

«Nous y sommes assez habitués, a dit le capitaine de la formation de l’Arizona. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en nous. Mais nous avons l'impression d'avoir un très bon groupe de gars et beaucoup de bons joueurs de hockey dans notre vestiaire. Donc, nous sommes confiants avec le groupe que nous avons.»

Les Coyotes amorceront leur campagne 2020-2021, le jeudi 14 janvier, en recevant la visite des Sharks de San Jose.