L’Océanic poursuit son virage jeunesse en laissant partir Bergeron et Massicotte

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a poursuivi son virage jeunesse en troquant les vétérans défenseurs de 20 et 19 ans Justin Bergeron et Zachary Massicotte aux Cataractes de Shawinigan en retour de l’attaquant Xavier Bourgault, du défenseur de 17 ans Tyson Hinds et des choix de premier tour à la séance de sélection de 2023 et de 3e tour en 2021.

L’Océanic laisse aussi aller le joueur affilié Logan Costenaro, qui avait bien fait lors de son rappel avant les Fêtes, dans cette transaction. «C’est avec le cœur gros qu’on laisse partir Massicotte, un joueur qu’on a élevé, mais on lui permet de jouer dans son coin de pays et avec une équipe aspirante. C’est une année particulière pour les équipes qui veulent vendre. Les offres sont mitigées. Nous avons réussi à mettre la main sur un gros défenseur de 17 ans en Tyson Hinds, un gars qui jouait déjà contre les premiers trios adversaires. Il formera un quatuor de défenseurs de 17 ans avec Simon Maltais, Frédéric Brunet et Mathis Gauthier sur lequel on veut bâtir notre formation. Nous pensons que ces mouvements seront décisifs pour l’avenir», a commenté le directeur gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Photo Alexandre D’Astous

Une attaque améliorée

Si le portait de la défensive a beaucoup changé avec les départs de Bergeron, de Massicotte et d'Isaac Belliveau, qui jouaient beaucoup de minutes en première moitié de saison, Serge Beausoleil estime avoir amélioré son attaque avec l’acquisition de Xavier Bourgault, un attaquant de 18 ans doté d’un bon flair offensif.

Rimouski a aussi mis la main sur un attaquant de 18 ans que l’organisation a en haute estime en Alex Drover en retour d’un choix de 2e ronde de 2022, un choix de 4e ronde en 2023 et un choix de 10e ronde en 2022. «Drover fut le 10e choix total de l'encan 2018 par les Eagles du Cap-Breton. Il avait une clause stipulant qu’il désirait jouer seulement dans les Maritimes, mais il a accepté de la lever parce qu’il est excité de s’amener chez nous. C’est un joueur que mon adjoint Dany Dupont voulait depuis deux ans et demi», a mentionné Serge Beausoleil, qui pourra aussi compter sur le retour d’Adam Raska pour dynamiser une attaque qui manquait un peu de créativité en première moitié de saison, surtout lors des deux absences prolongées de Zachary Bolduc, qui demeure la pierre angulaire de l’avenir, qui s’annonce prometteur avec trois choix de première ronde au prochain repêchage.

De retour à l’entraînement

L’Océanic a repris l’entraînement ce mardi matin en prévision de la reprise de la saison, le 22 janvier. Rimouski doit accueillir des environnements protégés du 22 au 24 janvier et du 30 janvier au 7 février, si la Santé publique le permet, après le resserrement des règles qui devrait être annoncé ce mercredi. Serge Beausoleil tentera d’amener un peu d’expérience à la ligne bleue d’ici la fin de la période des transactions.