Maripier Morin dans La faille : Charles Lafortune explique la décision

Coproducteur de la série La faille avec sa boîte Pixcom, Charles Lafortune a défendu mardi soir sur le plateau de La Tour sa décision de garder Maripier Morin dans la deuxième saison, dont les tournages devraient reprendre dans les prochains jours à Québec.

Charles Lafortune a été questionné par Patrick Huard quant à ses motivations de garder l’animatrice dans la série, après qu’elle eut été accusée de harcèlement et d’agression par Safia Nolin en juillet dernier.

Québecor Contenu et Pixcom avait confirmé au début du mois de décembre la reprise de la production de La faille, avec Maripier Morin en ses rangs.

Pour prendre la décision, Charles Lafortune a confié avec eu une conversation avec l’animatrice et comédienne.

«J’ai voulu savoir ce qui s’était passé, ce qu’elle avait entrepris comme démarche, et ce qu’elle compte faire. Tu as tout perdu dans ta vie, tu n’as plus rien. C’est quand même une sentence sociale extrême. Ultimement, on aurait pu la remplacer», a-t-il avoué.

Charles Lafortune a ensuite évoqué qu'elle avait le «droit de se réhabiliter».

«C’est le genre de société dans laquelle je veux vivre. Je veux vivre dans une société égalitaire, je veux vivre dans une société où il n’y a pas d’agression, où on s’occupe de nos vieux et on éduque nos enfants.»

Il a toutefois tenu à préciser qu’il croyait Safia Nolin. «Je ne dis pas que ce n’est pas arrivé, a-t-il insisté. Safia, elle a raison! Les dénonciations, c’est extrêmement important. On ne peut pas vivre dans cet univers-là. Il y a des choses qui ne peuvent plus exister.»

La deuxième saison de La Faille devrait atterrir sur Club Illico à la fin de 2021.