Mondial junior: un titre qui est synonyme d'une grande carrière

Le Championnat du monde de hockey junior met souvent en scène les vedettes de demain dans la Ligue nationale de hockey (LNH), puisqu’il oppose les meilleurs joueurs d’âge junior au monde.

Les lauréats du titre de joueur par excellence du tournoi deviennent par ailleurs très souvent d’excellents joueurs au sein du circuit Bettman. Lors des 19 dernières années, cinq d’entre eux ont remporté la coupe Stanley pour un total de neuf titres.

En effet, les Québécois Marc-André Fleury (trois fois avec les Penguins de Pittsburgh) et Patrice Bergeron (une fois avec les Bruins de Boston) ont déjà soulevé le saladier. Evgeni Malkin (Penguins), Brayden Schenn (Blues de St. Louis) et Evgeny Kuznetsov (Capitals de Washington) ont également réalisé le rêve de tous les jeunes hockeyeurs.

Le gardien du Canadien de Montréal, Carey Price, a également reçu cet honneur. S’il est toujours en quête d’un premier championnat, il s’est toutefois démarqué sur le plan individuel, ayant été lauréat des trophées Vézina et Hart.

Malkin a lui aussi déjà mis la main sur le Hart, terminant deux fois champion des marqueurs. Il est actuellement au cinquième rang des pointeurs en carrière parmi les joueurs actifs. Bergeron vient au 14e rang. Chez les gardiens, Fleury est premier pour les victoires à 466 et Price apparaît au cinquième échelon, avec 348.

Ayant été choisis joueurs par excellence lors des 12 dernières années, Thomas Chabot (Sénateurs d’Ottawa), Filip Forsberg (Predators de Nashville), Jordan Eberle (Islanders de New York), John Tavares (Maple Leafs de Toronto) et John Gibson (Ducks d’Aneheim) sont également devenu des pièces importantes au sein de leur formation respective, et Alexis Lafrenière (Rangers de New York) devrait rapidement les imiter.

De bons candidats

Cette année, à quelques heures de la finale entre le Canada et les États-Unis, trois joueurs se démarquent particulièrement du lot en vue de l'attribution de cet honneur.

Chez les Américains, Tyler Zegras a récolté six buts et 16 points en six parties. L’espoir des Ducks d’Anaheim est ainsi à égalité avec le Canadien Dylan Cozens (huit buts et huit aides), et les deux hommes montrent une avance de six points sur leurs plus proches poursuivants.

Le gardien du Canada, Devon Levi, semble toutefois le favori, lui qui n’a concédé que trois buts en six parties, montrant ainsi un excellent taux d’efficacité de ,975.