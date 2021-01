Mot d’ouverture d’un long dialogue à venir

Bonjour,

Tu viens d’arriver, je pense. Et que tu sois né ici ou ailleurs, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Honnêtement, ce que je m’apprête à te dire, je le dis aussi à mes élèves de 15 ans.

Je te parle parce qu’on m’a dit que les relations entre nous sont loin d’être excellentes et qu’on devait commencer un dialogue pour qu’on apprenne à mieux se connaître. Permets-moi de prendre la parole en premier, je te laisse parler ensuite, c’est promis.

Partageons notre culture

À mon avis, la meilleure manière de se comprendre mutuellement est de parler de culture. Pas de pratiques culturelles. De culture. Je suis convaincu que tu vas en apprendre beaucoup plus sur nous autres si je te parle de nos grandes œuvres que si je t’amène manger de la tire sur la neige à la cabane à sucre. Quoique parler d’art, le ventre rempli d’oreilles de crisse et de saucisses trempées dans le sirop, n’est pas une proposition que je refuserais.

À ta place, je commencerais par m’intéresser à notre histoire. Tu vas comprendre comment quelques millions de francophones résistent à la vague anglophone du nord de l’Amérique et que protéger la langue française n’a pas été de tout repos. Si jamais tu te cherches un livre pour t’introduire au sujet, j’ai chez moi l’Histoire du Québec pour les nuls, je te le prête si tu veux !

Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, c’est un gros classique. Ce livre va te faire découvrir Saint-Henri, un quartier de Montréal, durant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde bûche, tous les personnages travaillent d’arrache-pied pour finalement ne jamais avoir ce qu’ils souhaitent vraiment. L’histoire de ce microcosme est d’une certaine manière l’histoire du Québec. Il y en a plusieurs exemplaires à la Grande Bibliothèque, j’ai vérifié.

La pièce 887 de Robert Lepage, une rock star mondiale de la mise en scène, est une autre œuvre incontournable. Cette pièce est personnelle à l’auteur et enracinée dans le Québec de la crise d’Octobre, de la visite du général de Gaulle et des référendums pour la souveraineté. Je pense qu’elle revient à Montréal cette année, je l’ai déjà vu, mais si tu me demandes de t’accompagner, j’accepterai avec un immense plaisir.

Je sais que l’hiver est long et pour te donner un peu de courage, je te conseille l’hymne au printemps de Félix Leclerc. Je me demande si tu vas comprendre la dernière phrase de la chanson « Et les crapauds chantent la liberté ». Tu me téléphoneras et je vais prendre un grand plaisir à te l’expliquer.

L’exemple de Dany Laferrière

Je te présente le Québec à travers ses œuvres, mais j’en oublie une qui va te faire tout comprendre. Quand tu auras l’occasion, tu liras, Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo de Dany Laferrière. L’auteur est né en Haïti et il explique justement le b.a.-ba de la culture québécoise à un jeune immigrant. Laferrière a embrassé notre culture tout en gardant sa culture haïtienne. C’est maintenant un de nos auteurs les plus reconnus, ses livres lui ont même permis de faire son entrée à l’Académie française. Si cet exemple ne peut pas te donner espoir de faire tienne la culture québécoise, je ne sais pas ce qui va le faire.

Parler de toutes ces œuvres m’a donné le goût de les revisiter. J’ai un marché à te proposer. On lit, regarde, apprend et écoute tout ça ensemble et après tu me fais découvrir les grandes œuvres de ta culture. Marché conclu ?