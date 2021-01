Oui je fume, et puis après?

C’est ma mère qui m’a dit de t’écrire pour avoir ton avis sur un sujet qui crée des chicanes entre nous. Elle a toujours fumé, et malgré plusieurs essais infructueux, elle persiste. Mon chum et moi on acceptait qu’elle fume chez-nous depuis qu’on est ensemble. Mais comme j’ai appris que je suis enceinte, je lui ai demandé de ne plus le faire pendant le temps des fêtes, et elle ne le prend pas.

Elle prétend que tant que le bébé n’est pas là il n’y a aucun problème puisque ça va s’envoler en fumée. Mais comme mon chum et moi on veut préparer adéquatement la venue du bébé, on voudrait trouver le moyen qu’elle comprenne, et que ça se répercute ensuite dans sa maison à elle.

Je voudrais une grossesse heureuse

Votre signature dit tout. Si votre mère ne comprend pas votre cri du cœur, c’est bien triste, mais c’est à elle de se plier, et même si le bébé n’est pas encore là, puisque vous êtes chez-vous. Quant à son domicile, c’est à elle de dicter les règles, et à vous de réagir en conséquence.