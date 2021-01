La chanteuse Andee «plus sereine que jamais»

Cinq ans après avoir révélé qu’elle souffre de troubles bipolaires, la chanteuse québécoise Andee va mieux et elle se sent maintenant prête à lancer un nouvel album.

«Je me sens plus sereine que jamais, plus sereine qu’il y a cinq ans quand j’ai commencé à faire cet album», confie-t-elle.

On a connu Andee, le nom de scène d’Andrée-Anne Leclerc, en 2012 quand elle a participé à Star Académie. Recrutée par Universal Music qui voyait en elle une future star internationale, elle a fait les premières parties de Demi Lovato, Bryan Adams sur les plaines d’Abraham, s’est fait offrir une chanson par l’équipe de Pink.

Bref, elle était partie pour la gloire, mais sa santé mentale a brouillé les cartes.

Elle a reçu son diagnostic après Star Académie et affirme avoir mis des années à l’accepter. En 2015, l’année de la parution de son album Black and White Heart, une rechute l’a envoyée à l’hôpital pendant quatre mois.

«Ma santé a été ma priorité au cours des dernières années», résume-t-elle.

De retour au Québec

Ce qui explique en bonne partie pourquoi elle a pris tout son temps pour enregistrer ce nouvel album, attendu le 26 mars.

On y retrouvera les pièces des deux EP, One et Plus One, lancés en novembre 2019 et juin 2020. Il y aura donc Case départ, une chanson en français qui est proposée aux radios depuis mardi.

À travers tout ça, Andee quittera l’Ontario, où elle vit depuis sept ans, pour revenir s’installer près de la maison de ses parents, sur la rive sud de Québec.

«J’y pensais avant la COVID, dit-elle. Mon mari (le musicien ontarien Kori Kameda) veut vivre ça. Ça va lui permettre d’améliorer son français. C’est un projet qui nous tient à cœur.»

Elle souhaite que ce déménagement soit bénéfique pour sa carrière. «Je pense que ça va plus lever au Québec et m’apporter, je l’espère, davantage d’opportunités.»

Encore un tabou

Chose certaine, elle n’hésitera pas à parler de santé mentale afin que ce sujet ne soit plus tabou dans le milieu musical.

«Je vois qu’on en parle beaucoup. Est-ce qu’on en parle assez? Je ne suis pas prête à dire oui. Je pense que c’est toujours un tabou. Moi la première, quand j’ai fait ma première psychose en 2012, je ne voulais pas que ça sorte.»

Cette époque est révolue. Andee ne perdra plus une occasion d’en parler ouvertement.