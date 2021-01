Un cœur réparé pour la nouvelle année

Lennox vient à peine de souffler sa troisième bougie qu’il est déjà un véritable petit héros. Diagnostiqué d’hypoplasie du cœur gauche à quelques jours de vie, il a surmonté avec courage le long et difficile chemin pour réparer son cœur.

Lennox Houle est né sans complication le 13 décembre 2017. Alors qu’il est examiné par un pédiatre dans un hôpital de Victoriaville, on constate un souffle au cœur.

Le médecin décide alors de référer l’enfant au CHUL pour une échographie cardiaque.

Pour les parents, Élie Houle et Claudia Guilmette, rien ne laissait présager que la situation était grave.

« Mais la veille de notre départ à Québec, son état s’est aggravé. Il avait de la misère à respirer, à boire, il était très essoufflé et sa saturation baissait », raconte le père de Lennox.

Tout a déboulé très rapidement ensuite.

« On s’est rendu compte que c’était vraiment grave, parce que la pédiatre et les infirmières sont arrivées habillées en robe de soirée et en talons hauts. C’était leur party de Noël », se souvient la mère.

Une échographie cardiaque a révélé que la valve aortique de Lennox ne fonctionnait pas bien. Le 29 décembre, les parents ont appris que leur bébé d’à peine deux semaines devait subir une opération à cœur ouvert.

Cela allait leur permettre de savoir quel était le meilleur traitement.

C’est la procédure de Norwood qui s’est avérée être l’unique option pour guérir Lennox. Elle se fait en trois opérations : la première dès la naissance, la seconde à environ six mois de vie et la dernière, vers 2-3 ans.

« La chirurgie Norwood, c’est de loin la pire. Les risques étaient immenses », raconte le père.

Petit héros

Ce dernier insiste, le vrai héros de l’histoire est Lennox.

« Quand tu regardes ton enfant se battre pour sa vie à chaque opération et lui, il fait ça comme un champion, nous, tout ce que l’on peut faire, c’est d’être là », dit-il.

Mme Guilmette ajoute que le petit homme a fait preuve de beaucoup de résilience et de sagesse durant son combat, malgré son jeune âge.

« À l’hôpital, je m’étais mise à pleurer et il m’a pris la main puis m’a dit : ça va aller maman. C’était complètement fou », se souvient-elle.

La pandémie s’est invitée dans le dernier droit du combat de Lennox.

Celle-ci a compliqué la tâche au couple, mais la fondation En Cœur leur a offert de l’aide bien appréciée.

Hypoplasie du cœur gauche