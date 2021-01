Un personnage pour enfants au très long pénis fait scandale au Danemark

Copenhague | Un petit bonhomme en costume de bain rayé a récemment fait son apparition sur les écrans des enfants danois. Son originalité? Il a le « zizi le plus long au monde » - de quoi créer la polémique même dans le progressiste pays scandinave.

« Nous considérons que c’est une tâche importante de pouvoir raconter des histoires sur le corps. Avec la série, nous reconnaissons la curiosité naissante (des jeunes enfants) pour le corps et les organes génitaux, ainsi que l’embarras et le plaisir du corps », défendait la télévision publique danoise DR mardi sur Facebook.

John Dillermand est un programme d’animation diffusé depuis le 2 janvier sur Ramasjang, la chaîne destinée aux enfants. Le premier des treize épisodes a été visionné 140 000 fois.

Il s’adresse aux quatre à huit ans et met en scène le fameux John et son pénis exagérement long dans son quotidien, de la sortie de son chien à la course de vélo ou la promenade au zoo. Il se retrouve dans des situations rocambolesques, survolant une fois la ville, le pénis attaché à des ballons.

« C’est un programme très danois », assure à l’AFP Sofie Münster, spécialiste de l’éducation nordique. « Nous avons une tradition de repousser les limites de manière humoristique et de trouver ça tout à fait normal ».

Du côté du public, nombreux Danois se sont dit outrés.

« C’est le programme le plus répugnant et le moins aproprié pour les enfants sur une chaîne pour enfants depuis longtemps », s’insurgeait une internaute.

« Je ne pense pas que regarder les parties génitales des hommes adultes devrait être transformé en quelque chose de commun pour les enfants. C’est ça le service public? », s’est indigné le député d’extrême-droite Morten Messerchmidt sur Facebook.

« Ce débat part de la perspective des adultes, dans laquelle le long pénis est sexualisé, les enfants ont eux une persptive totalement différente », affirme Mme Münster.