Nous entrons déjà dans notre dixième mois de pandémie mondiale. On eût cru que les gouvernements auraient appris des erreurs de la première vague. Certains l’ont fait, d’autres moins.

Au fédéral, la rareté de mesures contraignantes pour encadrer les milliers de voyageurs canadiens est sidérante. Comme au printemps, les aéroports sont des passoires. Les quarantaines « obligatoires » sont peu surveillées.

Des tests de dépistage imposés in extremis sous la pression des médias et de gouvernements provinciaux arrivent trop tard. Sans compter le fameux 1000 $ pouvant être versé, par le biais de la Prestation canadienne de maladie, à certains voyageurs se plaçant en quarantaine.

Là encore, c’est par les médias que le gouvernement Trudeau apprenait l’existence d’une telle aberration. Idem pour les images ahurissantes de « touristatas » s’amusant comme si la pandémie n’existait pas, ou la liste d’élus partis eux aussi, à la Marie-Antoinette, se prélasser dans le Sud.

Leadership politique recherché

L’ensemble de l’œuvre crée un sentiment profond d’injustice chez tous ceux qui, restés au pays, se confinent le plus possible. Parlant de voyages, force est donc de poser la question : y a-t-il un pilote dans l’avion au fédéral ? Leadership politique recherché urgemment.

On « déconseille fortement » les voyages non essentiels, mais très peu est fait pour empêcher la propagation de la COVID-19 par des citoyens canadiens revenus au bercail.

Et le vaccin ? Au Canada, le décollage est lent. Très lent. Au Québec, 30 000 personnes à peine ont été vaccinées. À l’opposé, en Israël, l’objectif est de 150 000 vaccinations par jour.

À New York, on commence aussi à vacciner des personnes handicapées intellectuellement et physiquement. Ici, pas de nouvelles. Si le gouvernement Trudeau n’accélère pas sérieusement la cadence de la vaccination, le prix politique pourrait être lourd.

De déni en tergiversations

La raison est simple. La deuxième vague frappe fort et un nouveau variant de la COVID-19 la rend même encore plus contagieuse. Au Québec seulement, on dépasse les 8000 décès.

Les hospitalisations grimpent. Le délestage des soins « non COVID » sévissant depuis mars 2020 fait des ravages en oncologie et dans d’autres spécialités. À terme, d’autres vies en sortent menacées. Le temps court.

Bref, le gouvernement Legault n’a plus vraiment le choix. Le semi-confinement actuel, selon plusieurs experts, devrait être prolongé au-delà du 11 janvier. Et les voyageurs, nettement mieux encadrés par le fédéral.

Dans une lettre publiée hier, plus de 400 experts en santé demandent également aux paliers fédéral et québécois de reconnaître l’importance de la transmission de la COVID-19 par aérosols dans les lieux clos mal ventilés.

Et surtout, d’agir en conséquence. Depuis l’été, la Santé publique du Québec, de déni en tergiversations, se traîne en effet les pieds sur le sujet. C’est à y perdre son latin.

La deuxième vague frappe durement partout, ou presque. D’autres États se voient aussi obligés de reconfiner. Au pays, rien ne justifie toutefois qu’il y ait encore autant d’hésitations sur le plan décisionnel et opérationnel.

Des vies sont en jeu. Idem pour nos systèmes de santé, nos écoles et notre économie. Tout est inextricablement lié.