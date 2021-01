Balado: Jacques Duval nous raconte les origines du Guide de l’auto

En 1967, Jacques Duval publiait la première édition de ce qui allait devenir un classique annuel au Québec : le Guide de l'auto. À l’occasion de la centième émission de radio qui en est aujourd'hui dérivée, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu celui qui est ni plus ni point que le pionnier du journalisme automobile québécois.

Sur la page couverture du tout premier Guide de l’auto, l’année n’était pas indiquée contrairement à chacune des éditions subséquentes. À l’époque, M. Duval ignorait que ce Guide allait devenir un ouvrage annuel.

« On a eu tellement de succès avec la première édition, on s’est dit que si ça a marché aussi bien à la hauteur de 10 000 exemplaires, on devrait être capable de soutenir ce rythme, se remémore-t-il. J’avais parlé avec Alain Stanké, qui était mon éditeur à l’époque, et qui avait dit oui. Il est intervenu suffisamment pour qu’on puisse planter les racines du Guide de l’auto et connaître le succès qu’on a connu. »

Au cours de cette entrevue, il a également été question de souvenirs liés à l’émission télévisée Prenez le volant qu’a animée Jacques Duval en plus du souci d’excellence et de la rigueur dont il a fait preuve dans l’emploi de la langue française tout au long de sa carrière.

