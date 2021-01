Coup de filet à Hong Kong: des «forces extérieures» sapent la stabilité, justifie Pékin

Pékin | Le gouvernement chinois a défendu mercredi l'arrestation d'une cinquantaine de figures de l'opposition pro-démocratie à Hong Kong, les qualifiant de «forces extérieures et individus» qui sapent la stabilité du territoire autonome et de la Chine.

Interrogée lors d'un point de presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a assuré que la liberté des Hongkongais ne serait pas affectée. Ce qui l'est, «c'est seulement la liberté de certaines forces extérieures et individus à Hong Kong, qui s'associent les uns aux autres pour tenter de saper la stabilité et la sécurité de la Chine», a affirmé la porte-parole.