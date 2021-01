Couvre-feu au Québec: des restaurateurs inquiets

Le reconfinement strict de quatre semaines éloigne encore plus la perspective d’une réouverture des salles à manger, s’inquiètent les restaurateurs.

«La vraie mauvaise nouvelle est que ce reconfinement va reporter la réouverture des salles à manger de quatre semaines voire même plus. Le sacrifice fait par notre industrie est déjà immense et on ne peut pas survivre dans ces circonstances-là», s’est alarmé François Meunier, vice-président de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), mercredi soir, quelques minutes après l’annonce du premier ministre François Legault.

Selon M. Meunier, «il faut absolument trouver une manière de pouvoir reprendre nos activités, même partiellement, pour qu’on puisse gagner notre vie».

Raisonnement semblable du côté de Bertrand de Lépinay, directeur général du Portofino, sur la route de l’Église, à Québec.

«Je ne recommande vraiment pas au gouvernement de repousser éternellement la date de réouverture des salles à manger parce qu’il perdrait la face. Il faut qu’ils donnent une date butoir et il faut qu’ils la respectent. Dans ma tête, cette date-là est déjà le 8 février», a-t-il lancé.

Confusion autour du couvre-feu

Mercredi soir, une grande confusion a régné autour des procédures applicables durant le couvre-feu qui débutera samedi.

Des restaurateurs interrogés par Le Journal ont compris, à tort, que le service de livraison serait interdit après 20 h et ils entrevoyaient déjà d’importantes difficultés logistiques pour leur organisation de travail.

Or, le communiqué de presse émis en soirée par le gouvernement précise «qu’afin de s’arrimer avec le couvre-feu de 20 h, tous les commerces devront fermer leurs portes au plus tard à 19 h 30. Les restaurants pourront cependant continuer d’offrir un service de livraison».

L’autorisation de poursuivre la livraison après 20 h a été qualifiée de «bonne nouvelle» par Meziane Moulfi, propriétaire du restaurant Aux Deux Violons. «Ça nous laisse au moins une petite chance, a-t-il avancé. C’est déjà ça, car ça va mal. Je ne m’attends d’ailleurs pas à une réouverture des salles à manger avant le mois de mai.»

Questions en suspens

Ce dernier a toutefois précisé que plusieurs questions demeurent en suspens, notamment celle des papiers nécessaires pour permettre aux employés de la restauration de circuler ou de rentrer à leurs domiciles après 20 h.

Du côté des bars, Émile Lebel, propriétaire de quatre bars à Québec, dont le pub Ozone sur Grande Allée, s’est montré fataliste.

«On s’enligne pour être encore fermés un bon moment. C’est très difficile, a-t-il déploré. Dans les bars, le mois de janvier est normalement très bon grâce aux touristes. La COVID me freine énormément.»

M. Lebel espère désormais que la campagne de vaccination atteindra rapidement sa vitesse de croisière.

«On a très hâte que la structure de vaccination soit mise en place et qu’elle soit béton», a-t-il espéré.