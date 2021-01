COVID-19: des centaines de prisonniers bientôt vaccinés

Service correctionnel du Canada (SCC) va entreprendre, vendredi, la vaccination de ses détenus les plus à risque relativement à la COVID-19.

Au cours de cette première phase, SCC va inoculer les «détenus âgés et médicalement vulnérables» qui sont sous sa responsabilité. Au total, quelque 600 prisonniers seront vaccinés à partir de vendredi, a évalué l'organisation.

«À mesure que des doses de vaccin seront disponibles, elles seront éventuellement offertes à tous les détenus sous responsabilité fédérale, conformément à l'orientation du Comité consultatif national de l'immunisation en matière de priorisation», a expliqué SCC par communiqué.

Pour réaliser cette campagne de vaccination, les pénitenciers ont commencé à recevoir des doses du vaccin développé par la firme Moderna, préféré à celui de Pfizer/BioNTech car il n'a pas à être conservé sous les -70 °C.

L'organisation a aussi souligné qu'elle aimerait pouvoir vacciner en priorité ses employés de la santé qui sont appelés à travailler en contact avec les détenus. «Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements des provinces et territoires pour veiller à ce que ces travailleurs puissent être vaccinés en priorité au cours de la première phase», a-t-on indiqué.

À ce jour, 1149 détenus canadiens ont contracté la COVID-19 et trois sont décédés alors qu'ils étaient porteurs du virus, incluant 250 cas et un décès au Québec. Mardi, 144 cas étaient toujours considérés comme actifs dans les prisons du pays. Ceux-ci se concentraient majoritairement en Ontario (68) et en Saskatchewan, tandis que le Québec comptait un seul détenu toujours malade, selon les données disponibles sur le site de SCC.