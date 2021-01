Festivités confinées à Célébration 2021

Joël Legendre est, depuis huit ans, le metteur en scène de l’événement Célébration. À chaque édition, il se fait un devoir de réinventer concept et numéros. Un défi qu’il a dû approfondir encore davantage cette année, en tablant toujours sur la joie des festivités.

Composer avec la problématique COVID et la retourner à son avantage, tel était le mandat du grand manitou de Célébration pour le début 2021.

D’emblée, Joël Legendre pouvait surfer sur le vent de nouveauté amené par la nouvelle animatrice, Ludivine Reding – qu’il connait depuis qu’elle est toute petite pour avoir fait beaucoup de doublage avec elle –, qui succède à Marie-Mai. L’actrice sera accompagnée par Sébastien Benoit, qui assumera la portion des tirages pour une deuxième année.

«Le thème qui s’est imposé à moi cette année, c’est "Célébrons tous ensemble", annonce Joël Legendre en entrevue. On est tous chacun chez soi; alors, si on peut faire une heure et demi de télé où on a l’impression d’être tout le monde ensemble, ça peut être porteur de quelque chose.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Sobriété

Alors que la soirée Célébration s’ouvre généralement avec pétards et feux d’artifice, Joël Legendre a choisi de miser sur la sobriété pour les premières minutes de la mouture 2021.

«Cette année, je me suis dit qu’on ne pouvait pas commencer comme ça, comme si rien n’existait autour de nous. Alors le gala, cette fois, va commencer de façon très intimiste et touchante. C’était mon désir, et Loto-Québec était très d’accord avec ça. Après, on pourra s’amuser, faire la fête et célébrer le fait que quelqu’un deviendra millionnaire.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

La situation sanitaire empêchant les troupes de Loto-Québec de tenir leur habituelle fiesta au Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, Joël Legendre a rapatrié son équipe à la TOHU, à Montréal, où les invités Bleu Jeans Bleu, le trio Joe Bocan-Marie Carmen-Marie-Denise Pelletier, Roxane Bruneau (qui mettra à profit ses talents de comédienne), Jacques Michel (qui interprétera une pièce de son répertoire, autour de laquelle a été élaboré tout un tableau), Guylaine Tanguay, Sarahmée et Rockwell Family se produiront dans une salle sans public, entourés de cinq musiciens. Le tout, en distanciation de deux mètres, avec masques en répétitions, évidemment.

Pour faire un pied de nez à cette année de quarantaine et de solitude, Joël Legendre tenait à orchestrer des segments musicaux rassembleurs, reposant sur des groupes ou des mises en scène colorées. «Les artistes vont sortir de leurs bottines», image ce dernier.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Gloire à domicile

Les tirages en direct ont aussi été repensés, dans le contexte. Un iPad fourni par la production à la main, les gagnants d’une participation télévisée à Célébration auront leur moment de gloire... à domicile. Encadrés par des réalisateurs pour l’aspect technique, les 40 finalistes seront chouchoutés à distance par une équipe spécialisée qui leur indiquera comment se positionner, s’éclairer et s’habiller, en plus de leur prodiguer conseils de coiffure et de maquillage pour les faire étinceler de mille feux à la télévision, depuis le confort de leur foyer.

«Ça va donner quelque chose de très amusant, de spécial pareil. De voir quelqu’un gagner un million assis sur son divan, ce n’est pas banal!», laisse miroiter Joël Legendre.