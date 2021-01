Gardien numéro 1: les Rangers veulent laisser planer le suspense

Même si la plupart des observateurs s’attendent à voir Igor Shesterkin amorcer régulièrement les matchs des Rangers de New York, son entraîneur-chef David Quinn ne mentionne pas publiquement qu’il sera son homme de confiance devant le filet en 2020-2021.

Avec le départ du vétéran Henrik Lundqvist, les Blueshirts miseront sur Shesterkin et Alexandar Georgiev pour tenter de se tailler une place dans le top 4 de la section Est, un groupe comprenant les Bruins de Boston, les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. Comme toutes les autres formations de la Ligue nationale de hockey, ils auront à composer avec un calendrier condensé et l’utilisation de deux gardiens sera la norme durant certaines semaines de la campagne.

Aussi, Quinn préfère regarder le potentiel de ses deux hommes masqués au lieu d’identifier son véritable numéro 1 à l’heure actuelle.

«Chaque saison, toute équipe de cette ligue comptera sur ses deux gardiens. Nous sommes chanceux, car nous croyons posséder deux numéros 1. Je ne fais pas que dire cela. Georgiev a eu une bonne carrière jusqu’ici. Je pense qu’il est prêt à effectuer le prochain pas. Dans un court échantillon, Shesterkin a sûrement prouvé qu’il peut être un très bon gardien à ce niveau, a-t-il commenté au site NHL.com. Nous estimons avoir de la profondeur et ces deux gars-là contribueront. Nous nous fierons certainement à eux durant l’année.»

Ayant présenté une fiche de 10-2-0 et un taux d’efficacité de ,932 avec les Rangers l’an passé, Shesterkin a été à l’origine de la remontée au classement de son club qui a éventuellement participé à la ronde de qualification. Il entend d’ailleurs poursuivre ses succès, d’autant plus que New York a amélioré ses effectifs en repêchant Alexis Lafrenière au premier rang de l’encan amateur.

«Je crois que nous avons deux bons gardiens qui feront le nécessaire pour aider l’équipe à gagner. Évidemment, ce serait toute une expérience d’être le visage de cette concession [devant le filet], mais beaucoup doit être accompli pour récolter des succès à ce niveau. J’ai commencé à travailler très fort avant le début de la dernière saison afin de ne pas décevoir les partisans et moi-même. Je prends le tout au sérieux, mais il y a encore pas mal à faire pour se rendre là», a-t-il dit à propos du statut de premier gardien.

En hausse

Toutefois, les attentes à l’égard de l’athlète de 25 ans sont bien réelles, autant chez le principal concerné que du côté de son instructeur. Shesterkin, 25 ans, a quelques années professionnelles dans la Ligue continentale à son actif.

«Nous devons garder en mémoire que ce n’est pas un jeune de 22 ans qui vient de quitter le collège ou le hockey junior. Il a un bagage chez les pros et a connu passablement de succès», a rappelé Quinn.

Celui qui peaufinera son art aux côtés de l’instructeur des gardiens Benoit Allaire a ainsi des objectifs assez clairs.

«Mes attentes sont de travailler encore plus fort pour augmenter le total dans la colonne des victoires de l’équipe, améliorer mes statistiques et essayer de devenir le gardien numéro 1 de cette formation», a-t-il admis.