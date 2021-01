Le port du masque au primaire plutôt que l’enseignement à distance

Des directions d'école demandent à Québec de renforcer les mesures sanitaires pour permettre le retour des élèves en classe plutôt que de prolonger l’enseignement à distance, quitte à imposer le port du masque au primaire ou l’enseignement hybride au début du secondaire.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: Soyons prudents: gardons les écoles ouvertes

«C’est ce qu’on souhaite et qu’on défend ardemment», affirme Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE). «Notre position est claire: on veut davantage aller vers de nouvelles pirouettes que de fermer encore les écoles. On veut, le plus possible, les élèves à l’école», ajoute-t-il.

Le port du masque en classe pourrait être envisageable dès la troisième année du primaire, selon M. Prévost.

Au secondaire, l’enseignement hybride pourrait être étendu aux élèves de première et deuxième secondaire. Avant les Fêtes, les élèves de la troisième à la cinquième secondaire en zone rouge fréquentaient l’école une journée sur deux.

La présence en classe est primordiale, tant pour la motivation des élèves que pour les apprentissages, puisque l’enseignement à distance a ses limites, selon M. Prévost.

L’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) croit aussi que, de manière générale, un renforcement des mesures sanitaires doit être envisagé avant de reporter le retour en classe. Le port du masque en tout temps chez les membres du personnel pourrait aussi être imposé, avance Carl Ouellet, président de l'AQPDE.

«Les écoles, c’est un service essentiel», lance-t-il.

À géométrie variable selon les régions?

Les directions d’école plaident par ailleurs pour des mesures à géométrie variable selon les régions. Deux régions du Québec sont toujours en zone orange: l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord.

M. Prévost s’explique mal pourquoi ces élèves devraient eux aussi être pénalisés si une prolongation de l’enseignement à distance était décrétée.

Dans un centre de services scolaires de la Côte-Nord, un seul élève a dû être placé en isolement de manière préventive cet automne, illustre-t-il.

Cette position est aussi partagée par l’Association québécoise du personnel de direction des écoles. Les mesures devraient même être adaptées selon la réalité de chaque centre de services scolaires, soutient M. Ouellet.

Un processus d’évaluation à revoir

Par ailleurs, l’évaluation des élèves devra elle aussi être adaptée aux chambardements en cours, ajoutent les directions d’école.

Pour l'instant, le premier bulletin doit être produit le 22 janvier et compter pour 50% de l’année scolaire.

Ces balises doivent être revues, même si les élèves du primaire devaient revenir en classe le 11 janvier, selon M. Prévost. La FQDE réclame aussi l’annulation des examens ministériels prévus pour juin.

À l’AQPDE, on réclame davantage de souplesse afin que les écoles qui pourront produire le bulletin pour le 22 janvier soient en mesure de le faire.

Le premier ministre François Legault doit faire le point sur les nouvelles mesures de confinement à 17h mercredi.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, devrait quant à lui tenir un point de presse jeudi.