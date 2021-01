Les concerts virtuels épargnés

Les organisateurs de concerts virtuels sont soulagés. Malgré l’imposition d’un couvre-feu, les captations de spectacles pourront se poursuivre en soirée d’ici au 8 février.

Dans un message envoyé au Journal après le point de presse du premier ministre François Legault, mercredi soir, un porte-parole du ministère de la Culture a confirmé que « les tournages/captations après 20 h sont permis ».

Des diffuseurs craignaient que le couvre-feu ne les oblige à préenregistrer les prestations plus tôt dans la journée pour les diffuser en différé. Une formule qui ne souriait guère à Karl-Emmanuel Picard, propriétaire de l’Anti, un bar-spectacles de Québec qui enchaîne les concerts virtuels depuis le début de la pandémie.

« C’est beaucoup plus interactif et agréable pour les spectateurs quand le spectacle est en direct », indique celui qui a une quinzaine de concerts à l’horaire d’ici la fin du mois de janvier.

Galas maintenus

À Québec, la tenue à compter de la semaine prochaine des six galas du ComediHa! Fest est donc maintenue. Les galas doivent être captés en direct, dès 20 h, au Capitole, sans public, et retransmis via la plateforme comediha.TV.

Cela veut aussi dire que le magicien Luc Langevin pourra continuer de présenter les représentations en direct de son spectacle Interconnectés.

Les spectacles virtuels à venir

◆ 8 au 10, 15 au 17, 22 au 24, 29 au 31 janvier : Luc Langevin, Interconnectés

◆ 14 au 16 et 20 au 22 janvier : Galas ComediHa! animés par P-A Méthot, Cathy Gauthier, Fabien Cloutier, Bleu Jeans Bleu, Anctil & Claveau et Rachid Badouri, Capitole de Québec

◆ 14 janvier : Pépé et sa guitare, Anti

◆ 15 janvier : Beyries, Société de la Place des Arts

◆ 16 janvier : Tizzo et Shreez, Anti

◆ 21 janvier : Kaïn et Sara Dufour, Anti

◆ 22 janvier : Les 4 saisons d’André Gagnon, Palais Montcalm

◆ 29 janvier : Gabrielle Shonk, Théâtre Outremont

- Avec la participation de Sandra Godin et Raphaël Gendron-Martin