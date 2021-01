Les douaniers impuissants à faire respecter la quarantaine

Les douaniers ne sont pas en mesure de faire respecter la quarantaine de 14 jours imposée aux voyageurs à leur retour au pays, déplore leur syndicat.

« La loi nous donne des pouvoirs extrêmement limités. À vrai dire, on n’a à peu près pas de pouvoirs », lance au Journal le président du Syndicat des douanes et de l’immigration (CIU-SDI), Jean-Pierre Fortin.

Un douanier ne peut pas intervenir directement même si des voyageurs lui confient qu’ils ne respecteront pas la quarantaine.

Photo courtoisie

« On a simplement l’autorité de les référer à Santé Canada qui, malheureusement, n’a pas les ressources pour effectuer une vérification plus approfondie, précise M. Fortin. C’est ça qui est déficient dans ce qu’on a pu observer dans cette pandémie-là. »

Les policiers peuvent toutefois intervenir à la demande du gouvernement. Pendant les sept premiers mois de la pandémie, ils ont imposé 77 amendes et déposé des accusations contre sept personnes pour non-respect de la Loi sur la mise en quarantaine, a révélé CBC News en octobre. Les amendes variaient entre 275 $ et 1275 $.

Infime minorité

Il s’agit toutefois d’une infime portion des quelque 274 000 voyageurs que l’Agence de la santé publique du Canada dit avoir dirigés à la police en tant que « contrevenants potentiels à la quarantaine », toujours selon CBC.

Jean-Pierre Fortin soutient néanmoins que ce ne sont pas les vacanciers dans le Sud qui ont le plus occupé les douaniers au cours des dernières semaines. Ce sont plutôt les étrangers qui sont venus rendre visite à des membres de leur famille vivant au Canada.

« Pendant la période des Fêtes, nos agents ont été excessivement occupés par ces groupes-là », affirme M. Fortin.

Tests coûteux

À compter de demain, les douaniers devront s’assurer que les voyageurs ont passé un test de dépistage du coronavirus avant leur retour au pays. « Est-ce que ces attestations-là vont être standardisées ? On ne le sait pas encore », dit Jean-Pierre Fortin.

Ces tests coûtent entre 40 $ US et 250 $ US en fonction du pays où ils sont réalisés, indique Christophe Hennebelle, porte-parole de Transat.

En décembre, Transat dit avoir fait voyager environ 9000 Québécois dans le Sud, contre 63 000 en 2019.