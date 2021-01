Autant je suis fier d’être Québécois et assume pleinement mon choix d’y vivre, autant les États-Unis m’accompagnent dans mon cheminement depuis mon plus jeune âge. Avec ses qualités et ses défauts, ce pays influence notre histoire, notre économie et notre culture depuis que les colonisateurs européens ont posé les pieds à Jamestown et à Québec.

Connaître notre histoire, c’est se souvenir que comme notre voisin, nous sommes, malgré nos origines, farouchement Nord-Américains. Autant dans mes activités en enseignement que dans mes contributions dans les médias, j’ai toujours eu le souci de rappeler que nous avons besoin de notre voisin pour affronter les défis du 21e siècle. Mais nous avons besoin que ce voisin soit en santé et stable.

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont été secoués par de nombreuses manifestations et mouvements sociaux. Si on en condamne parfois la violence, on peut aussi faire ressortir la légitimité de la colère et des revendications. Malgré les heurts et les affrontements, souvent violents, le pays s’est relevé et a souvent progressé vers une plus grande justice sociale.

Je cherche encore un sens à la charge sur le Capitole menée par des partisans du président mercredi. Je ne saurais dire à quel point j’ai été bouleversé que ce que nous envisagions dans nos scénarios les plus sombres se déroule à quelques jours de la fin de cette odieuse présidence dont on peinera à se remettre.

Quelle cause servait ce groupe violent? Quelle légitimité avaient leurs revendications? Cette foule hargneuse et violente était composée de ce que les États-Unis ont de pire à offrir en 2021. Des gens violents et armés qui agissent en fonction d’une propagande complotiste qui ne se manifeste plus que sur le web.

J’aime les États-Unis, j’y travaille parfois et y séjourne régulièrement pour le plaisir. Malgré un patriotisme exacerbé que je déplore à l’occasion, j’aime qu’on y chérisse les libertés individuelles, l’importance de la responsabilité et de l’effort de chacun, mais aussi le souci de ne pas oublier sa communauté ou ses voisins lorsque le malheur frappe. Ce n’est pas ça qu’on défendait mercredi. On agit à l’encontre des valeurs fondatrices du pays pour servir les intérêts d’un homme indigne de sa fonction.

J’étais à Washington en janvier 2017. Plus j’écoutais le discours d’investiture du nouveau président Trump, plus j’étais convaincu de son incompétence, mais surtout de son inconscience. Alors qu’il brossait un portrait inutilement sombre de la situation de son pays en évoquant des solutions dignes du 19e siècle. Comme bien d’autres, j’ai remarqué la présence de partisans racistes et de slogans à donner froid dans le dos. Malheureusement, j’avais l’impression de revoir ces images sur mon écran de télévision mercredi. Redonner à l’Amérique sa grandeur, Make America Great Again...

Depuis quatre ans, nous répétons inlassablement qu’on a trop pardonné à Donald Trump. Les élus républicains, par crainte ou par opportunisme, ont préféré détourner le regard ou ignorer ses appels aux éléments les plus nocifs de sa société. Leur inaction fait d’eux des complices, mais aussi des perdants.

Alors que les manifestants déjouaient les mesures (insuffisantes) de sécurité du Capitole, des élus républicains leur donnaient raison en refusant une dernière fois de reconnaître la victoire légitime de Joe Biden. Un déplorable petit jeu opportuniste et partisan qui alimente la colère des plus déjantés.

Quelques républicains voudront probablement s’amender, mais c’est trop peu sans être forcément trop tard. Il faut contenir les manies démentes de l’actuel locataire de la Maison-Blanche pour les treize prochains jours. Twitter vient de faire sa part en privant Donald Trump de son outil de communication préféré, mais le président sortant dispose encore de beaucoup de pouvoirs avant que Joe Biden ne prenne officiellement le relais.

Je le mentionnais dans mon précédent billet, je souhaite un Parti républicain plus fort et plus sain pour maintenir un véritable équilibre avec les options politiques. Tous les Américains, conservateurs comme progressistes, méritent qu’on leur offre des options réalistes et intelligentes qui correspondent à leurs réalités locales.

QAnon, les suprémacistes blancs ou les autres mouvances d’extrême droite doivent cependant être condamnés sévèrement. Contrairement à ce qu’affirmait Trump après les incidents de Charlottesville, il n’y a pas de «bonnes personnes» dans chaque camp (fine people on both sides).

S’il y a un côté positif à tirer de ces sombres événements, c’est que bien des Américains constatent que la menace de soulèvement est bien réelle. On peut espérer qu’on trouve un certain réconfort dans le message plus rassembleur de Joe Biden et qu’on lui donne une chance de se faire valoir. À tout le moins, on peut espérer que le ton change entre les politiciens de Washington.

Je souhaite un apaisement pour mes amis américains, mais je nous le souhaite également. Pour le meilleur et pour le pire, nos destins sont liés. Le mal qui ronge les États-Unis ne provient pas d’une menace extérieure, mais bien de problèmes historiques et de querelles intestines auxquels on n’accorde pas suffisamment d’attention. Souhaitons, comme ce fut le cas par le passé, qu'ils soient en mesure de se relever.