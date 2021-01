Peu de répit pour deux joueurs d’Équipe Canada junior

Les jeunes Dylan Cozens et Jack Quinn auront peu de temps pour se remettre de la défaite du Canada en finale du Championnat mondial de hockey junior, car ils sont attendus au camp d’entraînement des Sabres de Buffalo ces jours-ci.

L’organisation a confirmé mercredi l’ajout des deux hockeyeurs au groupe de participants à son camp préparatoire. Ils devraient se joindre aux autres joueurs «dans les jours à venir».

Cozens et Quinn ont aidé la formation nationale à décrocher la médaille d’argent au Mondial junior, les représentants de l’unifolié s’inclinant 2 à 0 devant les États-Unis au match ultime, mardi. Le premier a récolté huit buts et autant de mentions d’aide pour 16 points en sept parties durant le tournoi, tandis que le second a totalisé cinq points.

Les Sabres amorceront la campagne en accueillant les Capitals de Washington le 14 janvier.