Peut-on laisser des amis dépasser les bornes?

Nous sommes trois couples amis depuis plus de 30 ans. Pour les fêtes de fin d’année, nous avions décidé de nous retrouver dans un chalet pour sortir enfin de nos univers familiaux en laissant nos jeunes derrière nous.

Nous nous étions promis de bien en profiter sur le plan bouffe, boissons et conversations. Depuis le temps qu’on se connaît, tous les sujets me semblaient avoir été abordés, d’autant plus que mon mari est expert dans l’art de susciter les discussions les plus improbables.

Mais disons que cette année, il s’est surpassé. Le dernier soir à table, pour je ne sais quelle raison obscure, il a soudain lancé : « Savez-vous pourquoi nous sommes le seul couple à n’avoir eu qu’un enfant parmi nos trois couples ? » Stupéfaite et ne sachant pas où il allait avec ses gros sabots, j’ai répliqué : « Voyons, on parle pas de ça à table ! »

N’écoutant que son goût pour la provocation, il a renchéri : « Eh bien, c’est parce que madame ne voulait pas abîmer son corps plus qu’il ne l’avait été à l’accouchement de notre fille. Ensuite, elle m’a imposé la vasectomie. Qu’est-ce que vous pensez de ça ? » Et là, tout le monde s’est mis sur mon cas, comme si j’avais commis le pire péché du monde. J’étais une égoïste, une femme axée sur l’apparence, qui ne pense qu’à son petit moi, une affreuse castratrice. Bref, j’avais montré là ma vraie nature, et elle n’était pas belle à voir.

Je me suis réfugiée dans notre chambre pour pleurer, alors que mon mari restait avec eux à rigoler et terminer les bouteilles au menu. Il n’est venu au lit que vers 5 h du matin et ne s’est même pas aperçu que je ne dormais pas tellement j’étais encore bouleversée.

Le lendemain, tout le monde se préparant pour le retour, on n’en a plus reparlé. Sauf que personne ne s’est excusé de m’avoir blessée, et mon mari n’a pas pris la peine d’expliquer que cette décision avait été prise d’un commun accord. Je suis rentrée à la maison déçue de mes amis et triste à mourir du traitement qu’on m’avait infligé. Je sais que l’alcool délie les langues, mais à ce point-là, ça semble dépasser les bornes. J’aurais envie de leur dire ma colère, mais j’ai peur de détruire notre amitié si je m’exprime. Suis-je trop sensible ?

Femme blessée

Vous n’êtes pas trop sensible et vous devriez leur faire savoir qu’ils vous ont blessée. Des gens avec qui on partage une aussi longue amitié devraient être capables de supporter de se faire dire qu’ils ont exagéré et que vous ne méritiez pas pareil traitement.

Mais plus important encore, il faut avoir une franche discussion avec votre mari qui a déclenché la tempête. Que ce soit pour se faire remarquer ou pour profiter d’un public pour vous faire passer un message qu’il avait été incapable de vous dire en face, rien ne justifie qu’il vous ait fait subir semblable humiliation.