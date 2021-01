Soulagement en télévision

Le secteur télévisuel pousse un soupir de soulagement. Les plateaux de tournage resteront ouverts malgré l’implantation de nouvelles mesures pour freiner la progression du coronavirus.

La nouvelle a été officialisée mercredir lors d’un point de presse fort attendu du premier ministre du Québec, François Legault. « Les tournages pour des séries, pour des films, étant donné qu’ils sont encadrés avec des consignes, vont pouvoir se poursuivre. Je pense que c’est important, ne serait-ce que pour se divertir... », a déclaré le chef caquiste.

L’Association québécoise des productions médiatiques (AQPM) accueille l’annonce du gouvernement avec gratitude.

« On est extrêmement soulagé, déclare la présidente-directrice générale de l’AQPM, Hélène Messier. On est extrêmement reconnaissant de pouvoir poursuivre les activités de tournage. La Santé publique trouvait qu’on avait fait du bon boulot pour appliquer les mesures sanitaires. On avait beaucoup d’appuis au sein du gouvernement. »

Joint au téléphone, le producteur de Star Académie, Jean-Philippe Dion, qui prépare le retour du populaire concours depuis plus d’un an, parle d’une « certaine délivrance ». Une suspension des tournages aurait empêché la boîte de livrer l’émission à temps.

« Les derniers mois ont démontré qu’on était responsable et qu’on appliquait les mesures sanitaires, commente Jean-Philippe Dion. Sur Star Académie, il y a un plan de match hyper strict. Ce qu’on veut, c’est protéger nos équipes, mais aussi nos candidats. »

Photo courtoisie, Productions Déferlantes

Protocoles respectés

Du côté de Fabienne Larouche, les tournages de District 31 ont repris mercredi matin après une pause des Fêtes prolongée de trois jours en raison d’un cas de COVID-19 détecté en décembre. Il reste 10 semaines de tournage pour compléter la cinquième saison du populaire drame policier.

« Mardi, j’ai parlé aux équipes pour m’assurer qu’il n’y ait pas de relâchement, raconte la productrice au Journal. J’ai parlé à tous les chefs de département, aux huit acteurs principaux. Je leur ai demandé de faire preuve de leadership. Je suis très stricte. On ne prend aucune chance. On est très organisé. C’est planifié, structuré. J’ai une équipe de ménage qui nettoie les toilettes après chaque usage. C’est sérieux. Je n’ai pas envie que quelqu’un tombe malade. Mais on n’est pas à l’abri d’un malheur. »

Besoin de divertissement

Les tournages de plusieurs autres séries et émissions de variétés pourront continuer d’aller de l’avant compte tenu des mesures annoncées. À TVA, on compte notamment Caméra café, La tour, La faille, Deux filles le matin, Le tricheur, Drôles de Véronic et Sans rancune, Alertes et L’Échappée.

À Noovo, un arrêt des activités aurait compromis l’arrivée en ondes de Big Brother Célébrités, prévue dimanche.

« La télé, c’est presque le seul secteur culturel d’envergure qui peut fonctionner, observe Hélène Messier de l’AQPM. On parle de milliers d’emplois. »

« Les gens ont besoin d’être divertis, poursuit Mme Messier. Les cotes d’écoute le démontrent : ils apprécient beaucoup les émissions québécoises. C’est important d’en produire parce que durant ce confinement, les gens vont consommer beaucoup de télévision. Aussi bien leur offrir des émissions de chez nous. »

Les tournages de cinéma continuent

Si les salles de cinéma du Québec doivent rester fermées jusqu’au 8 février, les tournages de films peuvent continuer d’aller de l’avant.

En pause depuis le début de la période des Fêtes, la production du film de science-fiction hollywoodien Moonfall reprendra comme prévu lundi.

Idem pour The Bold Type. La série américaine doit amorcer son tournage la semaine prochaine.

Selon nos informations, aucun long métrage québécois n’est présentement en tournage.