Théâtres: entre déception et solidarité

Les nouvelles mesures de confinement obligeront les compagnies de théâtre du Québec à reporter leurs représentations prévues en janvier et au début février, et à se tourner une fois de plus vers le virtuel pour rejoindre leur public.

Le TNM, par exemple, devra annuler les représentations en salle du Roman de monsieur de Molière qui devaient débuter le 2 février. « Puisque les tournages ne seront pas touchés par les nouvelles mesures, nous ferons une captation du processus de création, donc nous pourrons assurer une diffusion sur le web du 19 février au 7 mars », a toutefois précisé la directrice artistique et générale du TNM, Lorraine Pintal, dans un courriel.

Du côté de Duceppe, la compagnie montréalaise espérait pouvoir rouvrir ses portes le 12 janvier pour présenter la pièce King Dave. Ce sera partie remise. « On est solidaires et on comprend très bien qu’on ne peut pas présenter des spectacles devant public dans le contexte actuel. Mais ce qui est difficile pour nous, c’est qu’on ne peut pas prévoir notre programmation à l’avance parce qu’on ne sait jamais ce qui nous attend dans les semaines à venir », a déploré le codirecteur artistique de Duceppe, Jean-Simon Traversy.

À Québec, le Théâtre Périscope et La Bordée avaient prévu présenter des pièces dans leurs salles plus tard en janvier. Ils devront eux aussi revoir leurs plans.