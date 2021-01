Un joueur impressionne particulièrement au camp des Sénateurs

Les porte-couleurs des Sénateurs d’Ottawa sont au boulot depuis le 31 décembre et certains ont déjà attiré l’attention de l’entraîneur-chef D.J. Smith, qui a identifié mardi son premier de classe jusqu’à présent.

À 23 ans, l’attaquant Colin White semble déterminé à grimper les échelons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020-2021. Signataire d’un contrat de six ans et d’une valeur annuelle moyenne de 4,75 millions $ avant la dernière campagne, il a dû composer avec une blessure à l’aine lui ayant fait manquer neuf matchs, mais a pu terminer le calendrier avec 23 points en 61 rencontres.

Au cours des récents mois, il s’est aussi assuré d’être fin prêt quand la cloche sonnera la fin de la récréation. Celui qui a passé plusieurs semaines dans sa résidence de Boston a ajouté une dizaine de livres à sa charpente musculaire, ce qui devrait l’aider à atténuer les effets de la longue pause sans partie de la LNH. Et Smith apprécie ce qu’il voit de lui sur la glace ces jours-ci.

«Il a été très bon. Il est revenu ici avec une confiance renouvelée. Également, il est plus gros et plus fort, et il ne fait que commencer le boulot, a déclaré Smith aux médias, par le biais de propos rapportés par le quotidien "Ottawa Sun". Parfois, des problèmes surviennent à votre deuxième année complète chez les professionnels. À cause de cette fameuse guigne, je ne savais pas s’il était prêt l’an passé à assumer le rôle de premier ou de deuxième joueur de centre. Il a ensuite perdu sa confiance quelque peu.»

«On dirait qu’il a mis les efforts nécessaires et est revenu en force. Il a été l’un de nos meilleurs gars chaque jour», a ajouté le pilote.

Meilleures sensations

D’ailleurs, le joueur concerné avait déclaré au journal ottavien en octobre qu’il souhaitait être un hockeyeur plus difficile à affronter. Le temps lui a permis d’améliorer les aspects de son jeu.

«Chaque fois que vous avez neuf mois de congé, c’est le temps de travailler votre jeu et votre corps, avait dit White, qui devait pivoter un trio complété par Nick Paul et Drake Batherson à l’entraînement de mercredi. Deux semaines après notre dernier match en mars, je me suis retrouvé au gymnase et le plus important pour moi était de patiner avec plus de poids. [...] J’ai pu le faire pour 4-5 mois et je me sens beaucoup plus fort.»

«[L’an dernier], je ressentais cette petite pression, c’est sûr, et ma confiance n’était pas au niveau souhaité. Avec cet arrêt de neuf mois, j’ai pu revenir. Je patine et j’effectue les jeux en faisant tout ce que je peux», a-t-il poursuivi.