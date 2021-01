«Balthazar»: un brillant, mais écorché médecin légiste s’empare du petit écran

Un nouveau personnage masculin aux multiples facettes débarque au Québec: le médecin légiste français Raphaël Balthazar. «Grand professionnel», «écorché vif» et «gamin taquin face à l’autorité du capitaine Bach», il est la vedette de sa propre série, «Balthazar», offerte sur MAX. Entretien avec Tomer Sisley qui lui donne vie.

- Tomer Sisley, comment aimez-vous décrire votre personnage à ceux qui ne le connaissent pas encore?

«Raphaël Balthazar est un médecin légiste, le plus jeune chef de l’Institut médico-légal, en France. Il est réputé pour être brillant; il est sorti premier de sa promotion. Et c’est un personnage totalement iconoclaste qui est aussi torturé par l’assassinat de la femme de sa vie, il y a 12 ans, qu’il n’arrive pas à oublier, avec laquelle il vit tous les jours, avec qui il a des conversations comme si elle était présente alors que ce n’est que son inconscient. C’est un personnage qui n’a plus grand-chose à perdre dans la vie parce qu’il considère que son plus beau joyau, il l’a déjà perdu.»

- Est-ce son besoin incessant de prendre des risques qui vous a séduit?

«Ça fait partie de ce que j’ai amené au personnage. À la base, les scénaristes m’ont vendu l’histoire d’un écorché vif qui parle avec lui-même. On a l’impression qu’il parle avec les morts, mais en fait, ce sont des conversations avec son inconscient. Quand on m’a dit qu’il brûlait la vie par les deux bouts, qu’il enchaînait les conquêtes et qu’il buvait beaucoup d’alcool, j’ai dit à la production: “Les gars, si on bosse ensemble, on raconte la même chose, mais d’une autre manière. On lui fait prendre un peu plus de risques, on lui donne des activités sportives hors de l’ordinaire.” Tout simplement parce que je le fais.»

PHOTO COURTOISIE/MAX

- Quel est votre plus beau défi d’acteur avec ce rôle?

«C’est peut-être d’essayer de rendre digestes des monologues qui peuvent être parfois longs, avec un vocabulaire médico-légal. C’est d’essayer de vulgariser des choses qui ne sont pas évidentes.»

- Vous enchaînez les projets depuis plus de 20 ans; quelle place accordez-vous à cette série?

«Il n’y a pas une fiction que je n’ai pas réalisée dans laquelle je me suis autant impliqué. À tous les niveaux: l’écriture, les idées, l’interprétation, la réalisation, la lumière, le montage... tout. J’ai adoré mettre les mains dans le cambouis et la place qu’on m’a donnée dans la création de cette série. C’est une chance assez rare.»

- Vous dites que tourner cette série vous prend environ six mois par année et que vous n’avez pas arrêté de travailler depuis trois ans, mais il faut vous garder du temps pour venir au Québec...

«La dernière fois que j’ai mis le pied au Québec, c’était en 2003, et j’ai adoré cette expérience. Vous êtes un peuple tellement plus accueillant et tellement plus souriant que les francophones du reste de la planète, hormis peut-être les Belges. C’est un vrai bonheur de travailler au Québec.»