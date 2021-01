Bas-Saint-Laurent: coupable de crimes sexuels remontant à plus de 40 ans

Le verdict est tombé jeudi au procès de Roland Robitaille, accusé de crimes sexuels sur des fillettes d'âge mineur. L'homme de 63 ans de Sainte-Angèle-de-Mérici, dans le Bas-Saint-Laurent, a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation et acquitté sur sept autres au palais de justice de Rimouski.

Robitaille est reconnu coupable d'attentats à la pudeur sur une première victime qui était âgée entre 5 et 17 ans lors des faits survenus de 1971 à 1980. Même si les événements remontent à plus de 40 ans, le juge a souligné que les détails fournis par la plaignante ajoutent à la force de son témoignage qu'il a qualifié de convaincant.

Concernant les deux autres victimes qui soutenaient avoir été agressées entre 2001 et 2010 dans un cas et entre 2008 et 2009 dans l'autre cas, le juge acquitte Roland Robitaille. Même s'il n'est pas convaincu que l'accusé dit la vérité, il soutient qu'il demeure un doute raisonnable en sa faveur. Les témoignages des deux plaignantes, même s'ils étaient sincères et honnêtes, présentaient beaucoup de contradictions à son avis.

«On va prendre le temps d'analyser la décision rendue au terme d'un long procès et d'un délibéré de plusieurs semaines. Une décision qui fait également état de beaucoup de faits. On pourra prendre position ensuite», a affirmé Me Normand Morneau-Deschênes, qui représente la Couronne.

«Il est certain qu'en obtenant la tenue d'un nouveau procès, notre client souhaitait être acquitté sur tous les chefs d'accusation portés contre lui. Maintenant, on vient d'écouter le verdict du juge, on va l'analyser et on verra pour la suite des choses», a soutenu pour sa part Me Caroline Bérubé, qui est l'avocate de l'accusé.

Le juge a ordonné la confection d'un rapport présentenciel et d'un rapport sexologique afin, entre autres, d'évaluer le risque de récidive de Roland Robitaille. Les observations sur la peine ont été fixées au 2 mars prochain. Roland Robitaille demeure en liberté sous conditions d'ici là.