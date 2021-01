Patrice Bergeron nommé capitaine des Bruins

Le Québécois Patrice Bergeron est devenu jeudi le 20e capitaine de l’histoire des Bruins de Boston.

Le numéro 37 prendra ainsi la place de Zdeno Chara, qui a signé un contrat avec les Capitals de Washington. Le Slovaque portait le «C» depuis 2006.

Integrity. Humility. Resiliency.



The Boston Bruins are proud to announce Patrice Bergeron as the 20th captain in team history.



📰: https://t.co/TQWwJcjarq pic.twitter.com/LizE6RClfD — Boston Bruins (@NHLBruins) January 7, 2021

Bergeron amorcera sa 17e campagne en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Ayant disputé toutes ses saisons avec les Bruins, il a remporté la coupe Stanley au printemps 2011. Durant la dernière année, le quadruple vainqueur du trophée Frank-Selke a amassé 56 points, dont 31 buts, en 61 rencontres.

«Être le capitaine d’une équipe originale est un honneur et ce rôle vient avec beaucoup de responsabilités à l’égard des coéquipiers et des partisans, a commenté le propriétaire de la concession, Jeremy Jacobs, au site officiel du club. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que Patrice est le successeur naturel [de Chara] et qu’il représentera cette équipe très bien. Il a constamment contribué de la bonne façon à la progression de cette formation et a été un leader actif pendant plusieurs années, autant sur la glace qu’à l’extérieur. Son séjour comme capitaine sera un grand succès.»

«Durant 16 saisons, nous avons tous vu Patrice non seulement devenir un joueur élite, mais un meneur formidable, a renchéri le président Cam Neely. Il représente l’organisation des Bruins et nos amateurs avec intégrité, détermination et classe. Sur la patinoire et ailleurs, il incarne ce que signifie être un Bruin. Nous ne pouvons pas être plus fiers de le voir mener notre équipe en tant que capitaine.»

Bergeron occupe le troisième rang de l’histoire du club avec 1089 matchs en carrière. Il est sixième pour les points (869) et cinquième pour les buts (352). Impliqué dans de nombreuses causes caritatives, notamment auprès des enfants, l’attaquant a gagné deux médailles d’or olympiques.

Les cinq derniers capitaines des Bruins, avant Patrice Bergeron

- Zdeno Chara, 2006-2020

- Joe Thornton, 2002-2005

- Jason Allison, 2000-2001

- Raymond Bourque, 1985-2000

- Rick Middleton, 1985-1988