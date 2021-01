Comment redonner le goût de manger à mon fils?

Mon fils de cinq ans mangeait à peu près de tout quand la COVID est arrivée et que les garderies se sont fermées. Mon conjoint de qui je suis séparé ayant récupéré notre fille de 7 ans, je me suis retrouvée seule avec lui à la maison puisque j’étais en télétravail. Privé de sa sœur et de son père et obligé de manger ma cuisine trois fois par jour, il écarte un paquet de choses et ne mange que ce qui lui plaît. Si j’insiste pour qu’il vide son assiette, il me fait la tête. Quand il va chez son père et revoit sa sœur, son appétit semble lui revenir, mais avec moi c’est encore la bataille presqu’à chaque repas, sauf quand je fais ce qui lui plaît. Comment le ramener à de meilleures habitudes ?

Une mère qui veut bien faire

Votre fils est en opposition avec vous et c’est normal. D’autant plus normal que sa vie a été très chamboulée ces derniers mois.

Cessez d’attacher de l’importance à ce qu’il ne mange pas et faites un effort pour lui servir plus souvent ce qu’il aime, vous allez voir que la tendance risque de s’inverser.