De mieux en mieux pour les Sénateurs

Alors que le gouvernement ontarien a donné son autorisation jeudi à la tenue de matchs de la Ligue nationale de hockey sur son territoire dans les semaines à venir, les Sénateurs d’Ottawa ont continué de progresser sur la patinoire. Au grand bonheur de leur entraineur-chef D.J. Smith.

«C’était probablement notre meilleure journée du camp, a dit Smith jeudi, lors d’une visioconférence. Nous commençons à avoir la mentalité que ça nous prend pour être dans cette division (canadienne). Je crois que ça a été une excellente journée.»

Le pilote des Sénateurs croit que la distinction entre les joueurs, et que les choix qu’il aura à faire en vue du début de saison, seront de plus en plus clairs dans les jours à venir.

«On commence à aller dans cette direction-là, mais il y a des gars qui n’ont pas encore patiné avec nous. Il y a des gars qui se battent pour des postes présentement. Demain (vendredi), nous aurons un match intraéquipe qui va aider ou faire mal à certains. Ça va nous aider à nous rendre où on veut aller.»

Après la journée de congé prévue samedi pour les Sénateurs, trois joueurs attendus se joindront à la formation, dimanche.

L’attaquant allemand Tim Stuetzle, troisième choix au total du dernier repêchage, le joueur de centre vétéran Derek Stepan et le jeune défenseur suédois Erik Brannstrom auront alors complété leur quarantaine.

Des places à prendre

En l’absence de Stepan, qui est en isolement depuis son arrivée de l’Arizona, le jeune Logan Brown a eu l’occasion de faire ses preuves sur les premiers trios des Sénateurs. Jeudi, il pivotait celui de Brady Tkachuk et d’Evgenii Dadonov.

Josh Norris et Rudolfs Balcers font partie des autres attaquants qui se disputent les dernières places disponibles chez les Sénateurs. À ce titre, Smith croit que le match intraéquipe de vendredi sera déterminant.

«Ça va vraiment se décider selon la manière dont les gars feront dans les cinq à six dernières journées du camp. On va pousser fort et on va voir si les gars tiennent ou non. Les gars qu’on croit qui seront de la formation pourraient changer. Des choses vont encore se produire (...)», a ajouté Smith.

Les Sénateurs amorceront leur saison le 15 janvier contre les Maple Leafs de Toronto, à Ottawa.