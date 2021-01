Des chirurgies continuellement repoussées au Québec

Les Québécois en attente d’une chirurgie deviennent de plus en plus inquiets. La pandémie a repoussé plusieurs chirurgies importantes et la situation est loin d’être réglée dans les hôpitaux de la province.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé avait d’ailleurs annoncé, mercredi, que les greffes rénales devraient probablement cesser si le nombre de cas de COVID-19 continue de grimper.

Le manque de personnel et de lits oblige le système de santé à prendre des décisions extrêmement difficiles.

«C’est difficile de choisir entre deux patients. On joue à la courte paille», a expliqué la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francoeur, jeudi sur les ondes de TVA Nouvelles.

Il y a eu énormément d’éclosions dans les importants hôpitaux du Québec et dans les centres de dialyse. S’il faut mettre les greffes rénales sur pause, c’est une très mauvaise nouvelle. On gère ça au quotidien», a-t-elle mentionné.

Seules les chirurgies d’un jour semblent réalisables depuis mars 2020.

«On essaie de se battre contre le sentiment de colère. Des infirmières ont été dans l’obligation d’annuler leurs vacances. C’est dur pour le moral des troupes.»

Mme Francoeur ajoute que la grande région de Montréal est celle qui est principalement frappée par ce problème.

«Ce qui est rassurant, c’est qu’on a compris qu’il ne faut pas tout fermer et attendre, car on ne sait pas combien de temps la pandémie va durer. On essaie de faire le maximum d’activités.»