Estrie: des gens de plus en plus inquiets pour leurs proches hébergés

La situation dans certains CHSLD et résidences privées pour aînés est à ce point critique que des proches s'inquiètent pour leurs parents.

C'est le cas de Dominique Roy. Son père de 85 ans est atteint de la COVID-19. Il habite à la résidence privée pour aînés Les Jardins Pinecroft de Magog, en Estrie.

Depuis Noël, l’établissement est aux prises avec une importante éclosion, au point où près de la moitié des 36 employés sont infectés. Une situation qui a un impact sur les soins, selon Mme Roy.

«Ma sœur et moi, on a tenté à plusieurs reprises d'appeler directement au Pinecroft, mais on a senti que c'était difficile, ils n'avaient pas le temps d'aller voir tout de suite», a-t-elle raconté jeudi à TVA Nouvelles.

Et ce qu'elle craignait s'est avéré. «Ce matin, j'ai finalement réussi à parler à quelqu'un à la résidence pour me faire dire que mon père était rendu à l'hôpital», a-t-elle ajouté.

Sur le plancher, déshydraté

En pleine nuit, son père a été retrouvé sur le plancher complètement déshydraté. La copropriétaire de la résidence avoue que la situation est difficile et qu'elle en a plein les bras. Elle a, elle aussi, contracté le virus.

«Dès que c'est arrivé, oui, on a demandé du renfort, on a demandé que des équipes viennent nous supporter. Malheureusement, y'a beaucoup d'éclosions en Estrie, donc ils n'ont pas d'équipes qu'ils peuvent nous dédier.»

À bout de ressources, l'établissement a interpellé les membres des familles et les agences privées.

Au total, 44 des 103 résidents ont contracté le virus. De ce nombre, 15 sont hospitalisés et trois sont décédés.

Un triste constat alors que les propriétaires de la résidence voyaient enfin la lumière au bout du tunnel. «On voyait le vaccin qui était pour arriver d'ici un mois, donc c'est sûr que je ne vous cacherai pas que c'est excessivement difficile de voir que, rendu là, presque à la fin, que tout ça nous arrive», a dit Mme Hince.

«Et c'est aussi 15 résidents qu'on ne sait pas si on va les retrouver», a-t-elle conclu.

Parmi ces résidents se trouve le père de Dominique.