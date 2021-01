Fermer les écoles, ce ne sera pas la fin du monde

J’enseigne depuis une dizaine d’années. J’ai connu des milliers d’élèves de tous les continents, d’à peu près toutes les régions imaginables qui existent sur notre planète. Des réfugiés politiques, des exilés de la guerre civile du Congo, des survivants du génocide arménien, du Rwanda, de Syrie, des centaines d’Haïtiens qui ont survécu au tremblement de terre de 2010. Et vous savez quoi ? Ils étaient tous capables d’apprendre, de se sortir du trou dans lequel des mois, voire des années, sans fréquentation scolaire les avaient plongés.

Certains d’entre eux deviendront professeurs, avocats, ingénieurs, alors que d’autres sont déjà devenus mécaniciens, coiffeurs, plombiers, préposés, soldats... Des destins admirables. Je suis rempli de fierté en faisant ainsi une rétrospective rapide de ma courte carrière en éducation. Pas fier de moi, non, non. Fier d’eux. De les avoir côtoyés, d’avoir croisé leur chemin et d’être resté un moment avec eux sur les pavés qui permettent de sortir de l’enfer.

Petit détail pour ceux qui se le demandent, oui, le Rwanda, ça date de 1994. Mais j’enseigne à l’éducation des adultes. Il avait presque 30 ans, le petit. Brillant, vif. Il a vu mourir ses parents et son frère. Tués à coups de machette. Il a obtenu son diplôme du secondaire. Parti vers l’université.

Une jeune mère haïtienne aussi, en 2011. Elle est venue au Canada sans ses enfants. Refaire son éducation. Trouver un emploi, pour leur permettre de venir vivre ici, eux aussi. Ça lui a pris 4 ans. Une force de la nature. Elle est devenue pab. Une ange-gardienne. On pourrait même dire ange tout court.

Pourquoi je vous raconte tout cela ? Je ne sais pas trop. La pandémie, je suppose. On parle beaucoup de la catastrophe que sera la fermeture des écoles. Trop à mon goût. Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais ce qu’on en dit ne correspond pas du tout à ce que j’observe depuis des années.

Pour sûr, certains enfants pâtiront de ne pas retourner à l’école. Peut-être même qu’ils ne réussiront pas à obtenir leur diplôme, qu’ils décrocheront. Mais pour les gens comme moi, qui travaillent avec les adultes, ce n’est pas quelque chose de si dramatique.

Bon an mal an, environ 30% des jeunes n’obtiennent pas leur diplôme avant l’âge de 20 ans, et ce, depuis des décennies. La majorité d’entre eux vivent de beaux succès à l’éducation des adultes, ils apprennent les matières de base, pour sûr, mais ils apprennent aussi à mieux se connaitre, à mieux vivre.

Au fond, peut-être que ce que j’essaie de dire, c’est que l’école primaire ou secondaire, ce n’est pas le couperet. Pas la fin des haricots. L’éducation peut continuer toute la vie. Des milliers d’élèves de tous les âges le prouvent chaque année dans des centres pour adultes à travers tout le Québec.

Alors, s’il faut fermer les écoles pour éviter des décès liés à la covid -ce qui est assez terminal et sans appel-, je souhaite que les gens gardent espoir. Surtout les jeunes.

S’il y en qui lisent ceci, sachez que vous êtes plus résilients que vous ne le pensez. Vous allez grandir, persévérer et réussir, que ce soit à 16 ou à 22 ans. Peu importe le moment, l’endroit et la manière, il ne sera jamais trop tard pour finir d’apprendre ce dont vous aurez besoin pour vivre heureux. Patience et bon courage.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Jocelyn Desaulniers, enseignant

Montréal, Québec