La possibilité de débordement à Montréal est «réelle»

Pour une première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le risque de voir les hôpitaux du Grand Montréal débordé est maintenant «réel».

Le nombre de nouveaux cas déclarés la semaine dernière représentait une hausse de 17 % par rapport aux semaines précédentes (17 980 versus 15 341), note l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) dans son rapport quotidien.

Ainsi, pour la région de Montréal et ses environs, « un risque de dépassement des capacités dédiées d'ici les trois prochaines semaines est réel (plus de 50%), d'autant plus que près des trois quarts des lits réguliers et deux tiers des lits de soins intensifs désignés sont déjà occupés », indique-t-on.

La situation semble moins critique pour le reste du Québec, mais il n’est pas exclu que certains hôpitaux puissent déborder alors que près de 60% des lits réguliers et 30% des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 y sont toujours occupés.

À la grandeur de la province, l'augmentation des cas est observée dans tous les groupes d'âge. Elle est plus faible chez les plus jeunes (0-17 ans) et plus élevée chez les personnes de 70 ans et plus (+27%);

En somme, le nombre d'hospitalisations prévues augmente de 25% par rapport à la semaine précédente (876 versus 703).

L’INESSS a développé un modèle permettant de prédire le nombre d’individus qui seront hospitalisés dans les prochaines semaines, en analysant le profil des personnes qui ont contracté la COVID-19 dans les derniers jours.