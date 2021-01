Le FRAPRU anticipe des «problèmes de voisinage» au Québec

Les règles drastiques entourant le couvre-feu risquent d’entrainer des «problèmes de voisinage» à travers le Québec, anticipe le FRAPRU (Front d'action populaire en réaménagement urbain), un organisme de défense du droit au logement.

Véronique Laflamme, porte-parole de l’organisation, a surtout pointé l’interdiction de sortir fumer une cigarette entre 20h et 5h du matin. Pour les propriétaires d’une maison avec une cour, la question ne se pose pas. Par contre, de très nombreux locataires risquent d’écoper, craint-elle.

«La plupart des locataires n’ont pas accès à un terrain et il y a de plus en plus de modalités dans les baux qui interdisent de fumer sur les balcons. Ces personnes-là, qui ne possèdent pas une cour privée, n’auront pas d’endroit où aller fumer [après 20h]», a-t-elle déploré.

Pas d’allure

D’après elle, «cette mesure n’a quand même pas d’allure et va affecter de façon disproportionnée les locataires à plus faibles revenus. Elle risque de créer des problèmes de voisinage si des gens sont forcés de fumer à la maison et que ça crée des nuisances aux voisins».

Mme Laflamme estime que «comme on l’a fait pour les propriétaires de chiens, il nous semble qu’il faudrait trouver un assouplissement. On déplore que les locataires soient acculés au pied du mur sans options. Tout le monde n’a pas une cour privée au Québec».

Jeudi après-midi, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a dressé les grandes lignes des règles et des exceptions qui seront en vigueur lors du couvre-feu.