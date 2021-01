Couvre-feu: les policiers de Québec craignent d’être «débordés»

Pour s’assurer que les citoyens respecteront bien le couvre-feu à partir de samedi soir, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) devra impérativement ajouter des effectifs, a prévenu la Fraternité des policiers.

«Avec les effectifs qu’on a actuellement de soir et de nuit, on va avoir de la difficulté à interpeller tous les gens qu’on va croiser», a affirmé Martine Fortier, présidente du syndicat.

Selon elle, «si les policiers doivent interpeller chaque personne et chaque véhicule qu’ils croisent après 20 h, on risque d’être rapidement débordés et submergés. Ma grosse inquiétude est qu’il y a beaucoup d’exceptions [pour les citoyens qui ont le droit de sortir la nuit]. Ça peut amener une surcharge de travail et de vérifications. Imaginez le nombre de petites enquêtes qui vont être à faire».

Mme Fortier n’a toutefois pas voulu quantifier les effectifs qui devraient être ajoutés. Des discussions là-dessus pourraient avoir lieu avec la direction du SPVQ d’ici samedi, a-t-elle laissé entendre.

Réorganisation policière

La cheffe syndicale a également tenu à rappeler que la réorganisation de la patrouille, mise en place en mai 2020, fait en sorte que les agents «roulent actuellement au minimum de ce que la convention collective prévoit. Les policiers sont essoufflés. On a quatre véhicules duo [avec deux agents à bord] de moins par rapport à l’an dernier».

Même si les bars et les restaurants sont fermés depuis quelques semaines, Martine Fortier assure que le nombre d’appels à la police n’a pas baissé.

Cela s’explique, en grande partie, par la profonde «détresse psychologique» dans laquelle la population est plongée en ces temps de pandémie, a-t-elle avancé.

En attendant le décret

À la direction du SPVQ, on a préféré attendre la publication du décret gouvernemental avant de faire une sortie publique.

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a fait savoir, jeudi, par voie de communiqué, qu’il «verra au déploiement des effectifs nécessaires pour une application rigoureuse de ces mesures. Lorsque le décret sera transmis au SPVM, celui-ci fera l’objet d’une analyse par les affaires juridiques afin de préciser la portée des pouvoirs policiers en lien avec ces nouvelles dispositions».

On précise également «qu’une approche préventive et adaptée sera privilégiée pour les personnes en situation de vulnérabilité».