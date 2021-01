Pandémie: l’Ontario accumule les records

L’Ontario a fracassé son record quotidien avec 3519 nouveaux cas et 89 morts attribués à la COVID-19, jeudi, tandis que le gouvernement de Doug Ford songe à mettre en place un couvre-feu comme au Québec.

Les autorités ontariennes ont enregistré 204 145 personnes infectées par ce coronavirus depuis le début de la pandémie. Quelque 65800 tests de dépistage en laboratoires ont été effectués depuis mercredi.

De ce nombre, 4856 personnes ont perdu la vie, dont un record de 89 personnes comptabilisées jeudi. La précédente marque avait été signalée, le 30 avril (86 décès), en pleine première vague.

Quant au nombre de cas quotidien, le précédent record date du 2 janvier (3363 cas).

Côté hospitalisation, c’est aussi un record avec 1472 personnes qui occupent un lit dans un centre hospitalier ontarien à cause de la COVID-19, dont 263 qui sont en soins intensifs et 242 qui ont besoin de ventilateurs.

Commentant la nouvelle, la ministre ontarienne de la Santé, Christine Elliot, a rappelé qu’il était conseillé à tous «de rester à la maison autant que possible et de limiter les déplacements à l'extérieur aux nécessités».

Selon les données de jeudi, la région de Toronto est le principal foyer d’éclosion avec 891 nouveaux cas. Puis, suivent les régions de Peel (568 cas), York (457), Windsor-Essex (208), Waterloo (175) et Durham (174).

Au Québec, on rapporte 2519 cas supplémentaires et 74 décès, portant le total à 220 518 personnes infectées et 8562 morts depuis le début de la pandémie.

D’un océan à l’autre, le Canada a comptabilisé 632 842 personnes infectées, dont 6042 pertes de vie.