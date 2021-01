Explosion des cas de COVID-19: partys suspectés sur la Rive-Sud

La Santé publique de Chaudière-Appalaches soupçonne fortement que des rassemblements privés pendant les Fêtes se cachent derrière l’explosion récente des cas de COVID-19 sur son territoire. Mais elle ne peut en être certaine, en raison du manque de collaboration venant des personnes infectées.

La Chaudière-Appalaches a enregistré la semaine dernière 758 nouveaux cas de coronavirus, un record sur une période de sept jours. Lundi, elle a atteint un sommet inégalé de 178 nouvelles infections en 24 heures.

Depuis, la courbe de transmission est à la baisse, même si elle demeure élevée. Jeudi, la région a rapporté 116 nouveaux cas et 2 décès, franchissant ainsi le cap des 200 morts depuis le début de la crise.

«C’est très probable que cette hausse que l’on vit maintenant soit due à des rassemblements privés», évalue la directrice régionale de santé publique, la docteure Liliana Romero.

«On sait que, pendant la période des Fêtes, il y a eu des rassemblements, que ce soit familiaux ou amicaux. On sait qu’il y a eu des manquements au niveau du respect des consignes », dit-elle.

Difficile à quantifier

Sauf que le phénomène est difficile à quantifier, car les enquêteurs chargés de tracer et d’isoler les cas contacts sont confrontés plus souvent que dans le passé à un manque de collaboration.

Résultat, pour 75 % des cas confirmés de coronavirus, la Santé publique peine à identifier la source de la contamination.

La Dre Romero s’en désole, d’autant plus que les individus qui disent la vérité et reconnaissent un manquement ne s’exposent en aucun cas à une amende ou à une sanction.

«On ressent que, lors des enquêtes, on n’a pas toute l’information. C’est sûr que ça met des barrières au niveau de notre travail», dit-elle.

«On n’est pas là pour juger, on est là simplement pour sauver des vies, pour limiter la propagation de la maladie. [...] On ne va pas dénoncer la personne à la police», assure la médecin.

Depuis le début de l’année, la demande pour des tests de dépistage augmente, passant d’environ 1500-1800 tests réalisés par jour avant les Fêtes, en Chaudière-Appalaches, à près de 2500 prélèvements quotidiens, dernièrement.

La proportion des tests qui s’avèrent positifs a doublé, passant d’environ 5-6 % à 11 %, affirme Liliana Romero. La tranche d’âge des 20 à 59 ans est celle où l’on retrouve le plus de cas à l’heure actuelle.

À Québec aussi

Du côté de Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale constate aussi qu’une partie des personnes contaminées est moins loquace qu’avant. Toutefois, en l’absence de données probantes, il ne se risque pas à parler d’une recrudescence des rassemblements privés pendant les Fêtes.

«La Direction de santé publique de la Capitale-Nationale observe un recul de la qualité de collaboration des personnes suspectées d’infection à la COVID-19 que nous contactons pour nos enquêtes épidémiologiques», a relevé Mathieu Boivin, porte-parole du CIUSSS.

Le bilan régional

Capitale-Nationale

161 nouveaux cas

nouveaux cas 12 nouveaux décès (total : 740 )

nouveaux décès (total : ) 110 personnes hospitalisées

personnes hospitalisées 1267 doses de vaccin administrées (total : 7309 )

Chaudière-Appalaches

116 nouveaux cas

nouveaux cas Deux nouveaux décès (total : 201 )

) 36 personnes hospitalisées

personnes hospitalisées 359 doses de vaccin administrées (total : 1878 )

La vaccination s’accélère dans les CHSLD

Le vaccin de Moderna contre la COVID-19 était accueilli avec beaucoup de soulagement au CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, à Saint-Augustin-de-Desmaures, jeudi.

Les employés de cet établissement sont toujours marqués par l’éclosion dévastatrice qui a causé la mort d’une quarantaine de résidents lors de la première vague. Le vaccin y était donc très attendu.

Il s’agit du premier CHSLD privé de la région à pouvoir l’offrir à ses usagers. Un total de 186 pourra en bénéficier, si ce n’est déjà fait.

«Important»

«J’espère vraiment que ça va aider les résidents. Je me suis fait vacciner aussi, et je pense que c’est important que tout le monde le fasse. [...] Quand tu travailles et que tu vois des résidents, tous les jours, partir avec une civière de coroner, ça fait quelque chose», a témoigné Marie-Claude Tessier Boutin, une préposée affectée à la salle à manger.

Dans les prochains jours, le vaccin de Moderna sera acheminé dans tous les CHSLD de la Capitale-Nationale.

Signe que la cadence s’accélère, un total de 1267 doses ont été données à travers la région, mercredi.

Sur la même période, ce sont 9960 doses de vaccin qui ont été distribuées dans toute la province, soit pratiquement 20 % de toutes les injections faites depuis le début de la vaccination, le 14 décembre.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale fera le point vendredi sur sa campagne de vaccination et sur les prochaines étapes de celle-ci.

Au sud du fleuve Saint-Laurent, le vaccin de Moderna, plus facile à stocker et à transporter que celui de Pfizer, a également débarqué dans les CHSLD, où se trouve la population la plus vulnérable.

Jeudi, la vaccination a commencé dans 14 installations de la Beauce, des Etchemins, de Thetford Mines, de Lévis et de Montmagny. Elle se poursuivra aujourd’hui dans deux centres supplémentaires.

La journée même

«On pense que l’opération de vaccination se réalisera la journée même pour la plupart, peut-être sur deux jours pour les centres avec plus de résidents. L’organisation est prête à couvrir les autres CHSLD de la région, dès que nous recevrons un nouvel arrivage de Moderna», a souligné Mireille Gaudreau, relationniste pour le CISSS.