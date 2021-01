Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 8 janvier:

«Josh Gates, traqueur d’extraterrestres»

L’Américain Josh Gates a une nouvelle quête: découvrir de la vie extraterrestre. On le suit lors d’une visite à la NASA et durant sa chasse aux preuves sur le sol du Chili. De plus, il a la chance de poser les yeux sur une vidéo d’OVNI et d’épauler des scientifiques.

Vendredi, 17 h, Évasion.

«Washington»

Minisérie biographique articulée autour de la vie du premier président des États-Unis. La responsabilité d’incarner George Washington, d’abord officier de l’armée britannique, a été attribuée à Nicholas Rowe. Bien avant d’être un homme politique marquant, Washington était très attiré par la gloire et le prestige.

Vendredi, 19 h, Historia.

«Code Québec»

Premier épisode de cette émission animée par Dave Ouellet. Loin de son personnage de MC Gilles, il dresse un portrait actuel du Québec après la publication d’un livre de sondages concocté par Jean-Marc Léger. Il est question des jeunes femmes «germaines» et de la grande popularité du hockey.

Vendredi, 19 h 30, Télé-Québec.

«La correction»

Ils n’étaient encore que des enfants quand ils ont goûté, prisonniers, à la violence d’un garde. Des années après avoir encaissé des sévices, quatre hommes se retrouvent pour élaborer leur vengeance. Drame avec de grands noms du cinéma américain, dont Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman et Kevin Bacon.

Vendredi, 20 h, MAX.

«9-1-1»

L’intense chaleur et les appels à l’aide ne manquent pas à Los Angeles, en ce début de deuxième saison. S’ajoutent la visite de la soeur de Buck (Oliver Stark) dont le mari est violent, la remise en question d’Athena (Angela Bassett) par rapport à son couple et l’arrivée d’un pompier dérangeant à la caserne.

Vendredi, 21 h, TVA.

«Coups de food»

L’animateur et ex-joueur de hockey Dave Morissette adore enfourcher son vélo. Surtout si c’est synonyme d’arrêts dans ses endroits culinaires de prédilection, pour toutes les dents sucrées, ce qu’il se permet en compagnie de Sébastien Benoît. Au menu: viennoiseries, pâtisseries et sucreries à Saint-Bruno.

Vendredi, 22 h, Zeste.

«Les grandes chaleurs»

Marie-Thérèse Fortin et François Arnaud partagent des moments intimes pour cette comédie québécoise dans laquelle Gisèle, une veuve quinquagénaire, ne peut résister aux charmes de Yannick, un tout jeune homme. La différence d’âge n’est pas le problème, mais les gens dans la vie de Gisèle, oui...

Vendredi, 23 h 05, ICI Radio-Canada Télé.