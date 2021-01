Un premier match intraéquipe pour le Canadien!

Disputant un premier match intraéquipe ce jeudi, à Brossard, le Canadien de Montréal a offert un portrait de ce à quoi devrait ressembler la formation du Tricolore lors de l’ouverture de la saison, mercredi prochain, à Toronto.

Les principaux trios à l’attaque et les meilleurs paires défensives étaient effectivement rassemblés dans l’équipe des Rouges. Le jeune Nick Suzuki pivote notamment un trio complété par Jonathan Drouin et le nouveau venu Josh Anderson, comme ce fut le cas depuis le début du camp d’entraînement. Phillip Danault est pour sa part toujours utilisé en compagnie de Tomas Tatar et de Brendan Gallagher.

À la ligne bleue, le capitaine Shea Weber fait la paire avec Ben Chiarot tandis Jeff Petry évolue aux côtés de Joel Edmundson. Le jeune Alexander Romanov continue pour sa part de bâtir une chimie avec Brett Kulak.

Équipe des Rouges

Attaquants :

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Anderson

Toffoli-Kotkaniemi-Armia

Frolik-Poehling-Perry

Défenseurs :

Chiarot-Weber

Edmundson-Petry

Kulak-Romanov

Gardiens :

Allen

Primeau

Équipe des Blancs

Attaquants :

Byron-Evans-Lehkonen

Dauphin-Vejdemo-Weal

Teasdale-Lynch-Belzile

Lucchini-Blandisi-Baddock

Défenseurs :

Ouellet-Mete

Leskinen-Fleury

Juulsen

Gardiens :

Price

Lindgren