Un volant à temps plein pour Lessard en NASCAR

Raphaël Lessard disputera les 22 épreuves de la série des Camionnettes NASCAR Camping World. La nouvelle a été confirmée jeudi après-midi par l’écurie GMS qui a recruté les services du jeune pilote beauceron pour la saison 2021.

Cette équipe avait d’abord annoncé, le 25 novembre dernier, qu’elle s’était entendue avec Lessard pour une participation de 12 courses.

Or, le dossier a progressé dans la bonne direction au cours des derniers jours et Lessard, selon toute vraisemblance, a obtenu la garantie qu’il sera au départ de toutes les étapes du championnat

Toutefois, selon le communiqué, le nouveau groupe d’investisseurs qui veille à la carrière de Lessard «poursuit ses démarches pour boucler le budget en vue d’une saison complète.»

Selon nos informations, l’écurie GMS exigerait une somme d’environ 1,8 million américain pour un volant clé en main. Deux entreprises québécoises spécialisées en quincaillerie, Canac et Richelieu, qui avaient déjà supporté Lessard l’an dernier, ont renouvelé leur partenariat avec le pilote québécois, quoique leur contribution serait insuffisante pour assumer la totalité de la facture exigée.

En Caroline du Nord

Après avoir passé le temps des Fêtes dans sa ville natale de Saint-Joseph-de-Beauce, Lessard s’est envolé mardi vers la Caroline du Nord où il séjournera au cours des prochains mois.

«Je suis parti du Québec au bon moment, a-t-il raconté en entrevue téléphonique au Journal. Alors qu’on a décrété un couvre-feu chez nous, ici dans la région de Mooresville, tout est pratiquement ouvert, dont les restaurants.»

Dès le lendemain de son arrivée aux États-Unis, le pilote de 19 ans s’est rendu aux ateliers de GMS.

«J’ai rencontré certains de mes nouveaux équipiers, a-t-il expliqué, et ce premier contact a été fructueux. Plusieurs autres rencontres sont prévues prochainement.»

Photo Courtoisie NASCAR

Des essais à Daytona ?

Le coup d’envoi de la saison 2021 des Camionnettes sera donné le 12 février en soirée, à deux jours de la classique des 500 Milles en Coupe NASCAR.

Si les écuries ne pourront s’entraîner au préalable après la pause hivernale, les dirigeants de la série NASCAR n’ont pas exclu la tenue d’une période d’essais libres et même d’une séance de qualifications avant la course sur l’anneau de vitesse de Daytona.

«Tout laisse croire que, tant et aussi longtemps qu’il y aura la pandémie, on va faire comme l’an passé, soit aucune activité sur la piste avant le départ, d’indiquer Lessard. Il est cependant possible qu’on fasse une exception pour l’ouverture de la saison.»

Parlant de Daytona, c’est à cet endroit mythique que les deux manches initiales du championnat seront présentées, à une semaine d’intervalle. Après un passage sur l’ovale, c’est sur le circuit routier que les pilotes s’affronteront le 19 février, toujours sous les projecteurs.

