PLANTE, René

À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 12 décembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur René Plante, époux de madame Nicole Ramsay, fils de feu madame Simone Nadeau et de feu monsieur Henri Plante. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole; ses enfants: Julie (Frédéric Lelièvre) et Richard (Christina Lefebvre); ses petits-enfants: Maya, Justin et Charlie; sa sœur Monick (Yvon Bolduc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ramsay: Maureen (Michel Leduc), Richard (Johanne Brousseau), Lise (Jean-Claude Reckinger), Lynn (Robert Dufour) et Ann (Gilles Langevin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousin(e)s et ami(e)s.l'inhumation des cendres aura lieu en toute intimité ultérieurement. La famille tient à remercier le Dr Mathieu Simon des soins intensifs de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org .